Nữ CEO Đại Nam tiết lộ lý do dù biết Tịnh Thất Bồng Lai không hoan nghênh, đón tiếp nhưng vẫn đến như đã hẹn?

Những ngày qua, Thiền am bên bờ vũ trụ ( tiền thân là Tịnh Thất bồng lai) gây nhiều sự chú ý khi nữ CEO gọi tên trong livestream và tiết lộ nhiều tình tiết ly kì. Vừa qua, sau những tố cáo qua lại trên mạng xã hội, bà Phương Hằng đã đích thân "vi hành" một chuyến xuống tận thiền am. Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ CEO chỉ có thể quay đầu xe đi về vì quá đông người dân tò mò đứng trước thiền am đợi sẵn để hóng hớt và theo dõi câu chuyện.

Như đã hẹn, bà Phương Hằng đã xuống Tịnh thất bồng lai - Ảnh: Cắt từu clip

Mới đây, trong một buổi livestream, bà Phương Hằng cho biết, dẫu biết "Tịnh thất Bồng Lai" sẽ không mở cửa đón tiếp bà dù bà đến với mục đích gì. Tuy nhiên, bà Phương Hằng vẫn muốn chủ động đến thăm nơi này.