Nữ CEO Đại Nam tiết lộ lý do dù biết Tịnh Thất Bồng Lai không hoan nghênh, đón tiếp nhưng vẫn đến như đã hẹn?

Trong livetreams mới của mình, nữ CEO Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ sau buổi ghé thăm "Tịnh Thất Bồng Lai" (tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") vào chiều ngày 4/11.

Những ngày qua, Thiền am bên bờ vũ trụ ( tiền thân là Tịnh Thất bồng lai) gây nhiều sự chú ý khi nữ CEO gọi tên trong livestream và tiết lộ nhiều tình tiết ly kì. Vừa qua, sau những tố cáo qua lại trên mạng xã hội, bà Phương Hằng đã đích thân "vi hành" một chuyến xuống tận thiền am. Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ CEO chỉ có thể quay đầu xe đi về vì quá đông người dân tò mò đứng trước thiền am đợi sẵn để hóng hớt và theo dõi câu chuyện. Như đã hẹn, bà Phương Hằng đã xuống Tịnh thất bồng lai - Ảnh: Cắt từu clip Mới đây, trong một buổi livestream, bà Phương Hằng cho biết, dẫu biết "Tịnh thất Bồng Lai" sẽ không mở cửa đón tiếp bà dù bà đến với mục đích gì. Tuy nhiên, bà Phương Hằng vẫn muốn chủ động đến thăm nơi này.

"Mặc dù tôi đã nhận được thông báo là họ không tiếp mình nhưng tôi vẫn quyết định đi. Đi để làm gì, đi để tôi đo được lòng dân, đo được những người yêu chính nghĩa và tôi muốn thấy bộ mặt thật của những người đã ủng hộ Thiền am nay. Và tôi đi để chứng minh cho quý vị thấy tôi không phải là người hồ đồ", bà Phương Hằng nói. Cũng trong livetream này, bà Phương Hằng tiết lộ một câu chuyện sốc hơn nữa liên quan đến nữ sinh Diễm My - người "mất tích" sau chuyến ghé thăm Tịnh Thất Bồng Lai. Bà Phương Hằng cho hay: "Khi CA và mẹ Diễm My đến Tịnh thất tìm Diễm My, một số người đi tìm quanh Tịnh thất thì mới thấy, các người phụ nữ ở đây đều mặc có một cái áo thôi. Quần áo xốc xếch".

Nhiều dân hiếu kỳ đứng chờ sẵn trước cổng Tịnh thất gây náo loạn - Ảnh: Cắt từ clip Mặc dù lần chuyến đi thăm lần nào không như mong muốn nhưng bà Phương Hằng cũng cho biết, sẽ quay lại "Tịnh thất Bồng Lai" vào một ngày khác và lần trở lại này, bà sẽ không thông báo trước mà sẽ xuống bất ngờ. "Tôi sẽ quay lại một ngày nguội nhất, không cần ồn ào, ồn ào để làm gì để lại tụ tập đông đúc. Tôi đi "nóng" không được thì tôi sẽ đi "nguội", tôi đi không thông báo. Tôi sẽ có một cuộc chơi pháp lý với Tịnh thất Bồng Lai. Mọi người thấy không, tôi nói là tôi làm nhưng mọi người tập trung quá đông không để tôi xuống xe", bà Phương Hằng nói.

NÓNG: Bà Phương Hằng ra 'tối hậu thư', chính thức khởi kiện Vy Oanh vì 2 hành vi, tuyên bố đanh thép 'nói được sẽ làm được' Sau nhiều lần "gây chiến" ác liệt trên MXH, mới đây bà Phương Hằng đã chính thức tuyên bố khởi kiện Vy Oanh vì cho rằng nữ ca sĩ đã có 2 hành vi gây tổn hại đến mình và doanh nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-ceo-dai-nam-tiet-lo-ly-do-du-biet-tinh-that-bong-lai-khong-hoan-nghenh-don-tiep-nhung-van-den-nhu-da-hen-435531.html