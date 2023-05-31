Nữ cán bộ bản vùng cao đi họp về xót xa nhìn căn nhà bị cháy rụi, khó khăn chồng chất khó khăn

Đi họp về, nữ cán bộ bản Cà Xen (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bàng hoàng thấy nhà của mình chỉ còn lại đống tro tàn, toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Dẫn tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, ngày 31/5, thông tin từ UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của một nữ cán bộ ở bản Cà Xen.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, không có thương vong về người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30/5, ngọn lửa lớn bốc lên từ nhà của chị Nguyễn Thị Hà (SN 1983) - Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Cà Xen, xã Thanh Hóa.

Ngôi nhà gỗ 3 gian cùng toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà của gia đình chị Hà bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Phát hiện sự việc, hàng xóm tri hô và cùng nhau đến ứng cứu. Nhưng do ngọn lửa quá lớn, đã thiêu rụi ngôi nhà gỗ 3 gian cùng toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, thời điểm xảy ra cháy, chồng chị Hà đang đi rừng, các con đều đến nhà bà ngoại chơi và chị Hà đang đến nhà sinh hoạt cộng đồng để họp về việc triển khai sản xuất vụ lúa hè – thu. Vì vậy, khi hàng xóm phát hiện có cháy thì ngọn lửa đã bao trùm căn nhà.

Vụ hỏa hoạn tại nhà của chị Nguyễn Thị Hà (SN 1983) - Trưởng ban công tác Mặt trận bản Cà Xen - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vợ chồng chị Hà có 6 người con đều đang độ tuổi đi học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở và gia đình thuộc hộ cận nghèo. Nguyên nhân cháy bước đầu được xác định do chập điện.

Hiện chính quyền xã Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và tìm phương án hỗ trợ gia đình chị Hà trong thời gian tới.

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