NÓNG: Vy Oanh đến trình diện tại cơ quan Công an TP.HCM sau khi nhận được thêm giấy triệu tập?

Sáng ngày 28/3, mạng xã hội lan truyền bức ảnh nữ ca sĩ Vy Oanh có mặt tại trước cơ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Trong ảnh, nữ ca sĩ ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang và búi tóc gọn gàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vy Oanh cho biết cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài: “Nhận được giấy triệu tập của PC02, tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Trong vụ án bà Phương Hằng xâm phạm uy tín danh dự của tôi đã được Phòng PC01 Công an TP.HCM giải quyết hơn một năm nay, không hiểu vì sao nay lại được PC02 giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố cáo tôi và những người khác.

Trước đó, theo thông tin trên Tuổi Trẻ Online vào ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, nghệ danh ca sĩ Vy Oanh) đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) làm việc.

Tôi và gia đình mình đã chịu tổn thương hơn một năm nay, chỉ mong vụ án này sớm kết thúc, tôi quá mệt mỏi rồi” - bà Oanh nói.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, cũng vào ngày 24/3, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn kêu cứu gửi đến nhiều cơ quan, đơn vị như Bộ Công an, Viện kiểm sát, các cơ quan báo chí… về việc “thiếu vô tư, khách quan trong quá trình giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm”.

Bà Oanh cho rằng mình là nạn nhân và bà Hằng chưa từng có đơn tố giác mình về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà như trong đơn tố giác ông Tuấn đã nêu.

Theo bà Oanh, ông Tuấn tố giác bà lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong thời gian đang bị bà Hằng chửi bới, thóa mạ trên mạng xã hội. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam với bà Hằng và xác định bà Oanh là bị hại.

Như vậy, theo bà Oanh, việc tách riêng việc ông Tuấn tố giác bà để điều tra riêng, xử lý độc lập rồi gửi giấy triệu tập thay vì giấy mời thì chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết, những hành vi của bà Phương Hằng đã gây ra những tổn thương thiệt hại về tinh thần, hạnh phúc cũng như kinh tế của gia đình mình khi sự nghiệp bị “đóng băng” việc kinh doanh của chồng ảnh hưởng.

Nữ ca sĩ mong muốn cơ quan chức năng dành sự quan tâm, theo dõi, có những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình.