NÓNG: Vy Oanh từ chối đến trình diện, khiếu nại lại giấy triệu tập của Công an TP.HCM

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư của Vy Oanh cho biết nữ ca sỹ không đến theo như giấy triệu tập mà gửi văn bản khiếu nại hai nội dung. Một trong hai nội dung là “khiếu nại hành vi tố tụng liên quan đến giấy triệu tập của cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM về việc triệu tập để “làm việc liên quan đến đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác Bà về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng (mẹ ông Tuấn)””.

“Tôi khẳng định không có liên lạc quen biết gì ông Tuấn. Tôi chỉ là người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín bởi hành vi vi phạm pháp luật do bà Phương Hằng thực hiện. Trong trường hợp này, ông Tuấn chỉ là người báo tin về tội phạm” – ca sỹ Vy Oanh phản ánh.

Bà Oanh cho biết mình nhận được giấy triệu tập vào ngày 20-3 thì biết ông Tuấn kiện mình. Nữ ca sỹ cho rằng mình đang là bị hại trong vụ án bà Phương Hằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nữ ca sỹ cho rằng ông Tuấn tố giác mình xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phương Hằng thì bà Hằng sẽ có đơn tố giác tội phạm hoặc có ý kiến tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, nơi đang giải quyết vụ án, nếu muốn. “Ông Tuấn không thể thay mặt bà Hằng tố giác trong trường hợp này” – bà Oanh tiếp.

Theo bà Oanh, ông Tuấn tố giác bà lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong thời gian đang bị bà Hằng chửi bới, thóa mạ trên mạng xã hội. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam với bà Hằng và xác định bà Oanh là bị hại.

Như vậy, theo bà Oanh, việc tách riêng việc ông Tuấn tố giác bà để điều tra riêng, xử lý độc lập rồi gửi giấy triệu tập thay vì giấy mời thì chưa hợp lý.

Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, nghệ danh ca sĩ Vy Oanh) đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) làm việc.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng (mẹ ông Tuấn).

Trước đó, ông Tuấn đã gửi đơn tố giác 35 cá nhân, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và một số nghệ sĩ có tiếng khác...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vy Oanh cho biết cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài.

“Nhận được giấy triệu tập của PC02, tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Trong vụ án bà Phương Hằng xâm phạm uy tín danh dự của tôi đã được Phòng PC01 Công an TP.HCM giải quyết hơn một năm nay, không hiểu vì sao nay lại được PC02 giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố cáo tôi và những người khác.

Tôi và gia đình mình đã chịu tổn thương hơn một năm nay, chỉ mong vụ án này sớm kết thúc, tôi quá mệt mỏi rồi” - bà Oanh nói.