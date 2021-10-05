Nóng: Phát hiện hàng trăm F0 trong dòng người đổ về các tỉnh miền Tây suốt những ngày qua

Trong dòng người chạy xe máy về quê những ngày qua, các tỉnh miền Tây đã phát hiện hàng trăm F0.

Theo Vietnamet đưa tin, sáng 5/10, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua, tỉnh đã tiếp nhận khoảng 17.000 người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Đáng chú ý, trong số đó, tỉnh phát hiện 70 ca F0. Ông Bửu cho hay thêm:

“Do số lượng người về cùng lúc rất lớn nên các khu cách ly của tỉnh đã quá tải. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng các khu cách ly tập trung”.

Bên cạnh, ông Kiên Sóc Pha - Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cũng cho biết, có hơn 10.000 người tự chạy xe máy về tỉnh, trong đó địa phương đã ghi nhận ít nhất 15 ca F0.

Tương tự, Hậu Giang cũng tiếp nhận hơn 7.400 người dân tự chạy xe máy về quê, trong đó phát hiện hơn 50 ca dương tính, đa phần về từ TP.HCM, Bình Dương.

Dòng người đổ về miền Tây trong những ngày qua - Ảnh: Vietnamnet

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, đã phát hiện 7 ca dương tính về từ Bình Dương và TP.HCM. Những ngày trước đó, tỉnh này cũng ghi nhận hàng chục ca dương tính là người về bằng xe máy từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... và được chốt kiểm soát dịch đưa đi cách ly ngay.

Tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang... cũng phát hiện hàng chục F0, là người về từ vùng dịch.

Hiện, dòng người vẫn đổ về các tỉnh, thành miền Tây gây quá tải cho khu cách ly. Nhiều tỉnh đã trưng dụng các cơ sở giáo dục để làm nơi cách ly tập trung.

Một số tỉnh như An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng cho biết, sau khi sàng lọc phân loại ra từng nhóm người, cụ thể là đã tiêm bao nhiêu liều vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm tính… sẽ cho cách ly tại nhà, dưới sự giám sát, theo dõi của chính quyền địa phương.

Hàng chục ngàn người đi xe máy về quê: F0 xuất hiện ở nhiều tỉnh, lãnh đạo ngỡ ngàng, không ngờ người về đông thế "Mọi việc quá bất ngờ, không thể ngờ rằng lượng người về quê đông như vậy, tỉnh phải tận dụng các trường học làm điểm cách ly người dân", Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-phat-hien-hang-tram-f0-trong-dong-nguoi-do-ve-cac-tinh-mien-tay-suot-nhung-ngay-qua-428867.html