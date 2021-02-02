Nóng: Dịch bệnh bùng phát, công ty đường sắt ra quy định mới về trả vé tàu Tết

Xã hội 02/02/2021 10:04

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã ra quy định mới về đổi trả vé tàu Tết.

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc về quy định đổi trả vé Tàu tết mới. Cụ thể, khách trả vé tàu được lựa chọn 1 trong 2 phương án sau. 

Phương án 1: Khách trả lại vé không mất phí và bảo lưu tiền vé trong năm 2021, trong thời gian này khách có thể dùng tiền đó để mua vé đi chuyến tàu khác. Nếu khách không muốn bảo lưu, sẽ không bị thu phí trả vé nhưng thời gian hoàn tiền vé kể từ ngày 1/1/2022.

Phương án 2: Khách muốn trả lại vé ngay, mất phí trả vé theo quy định hiện hành, tiền vé sẽ được hoàn trả sau 90 ngày.

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Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã ra quy định mới về đổi trả vé tàu Tết - Ảnh minh họa: Internet

Quy định trên áp dụng cho hành khách có vé đi trên các đoàn tàu khách khu đoạn (do Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý) và các đoàn tàu khách thống nhất Bắc – Nam (do 2 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội) quản lý trong khoảng thời gian từ 2/2 đến hết 28/2/2021.

Ngoài ra, các đơn vị vận tải giải quyết trả chỗ trên hệ thống bán vé điện tử, trường hợp khách mua vé tại các đại lý thì đến các ga đường sắt để trả vé. Thời gian áp dụng quy định mới về đổi trả vé áp dụng từ 0 giờ ngày 2/2/2021.

Nóng: Dịch bệnh bùng phát, công ty đường sắt ra quy định mới về trả vé tàu Tết - Ảnh 2

Nhiều khách dồn dập trả vé tàu Tết vì dịch, Công ty Đường sắt kêu... hết tiền mặt

Nhiều khách dồn dập trả vé tàu Tết vì dịch, Công ty Đường sắt kêu... hết tiền mặt

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều khách mua vé tàu Tết về các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã đến nhà ga làm thủ tục trả vé.

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Từ khóa:   quy định mới vé tàu xe dịch Covid-19

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