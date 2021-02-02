Nhiều khách dồn dập trả vé tàu Tết vì dịch, Công ty Đường sắt kêu... hết tiền mặt

Xã hội 02/02/2021 09:52

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều khách mua vé tàu Tết về các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã đến nhà ga làm thủ tục trả vé.

Tối 1/2, nhiều người về miền Trung và miền Bắc đến ga Biên Hòa (Đồng Nai) làm thủ tục trả vé tàu Tết. Tuy nhiên, nhà ga dán thông báo tạm ngưng giải quyết việc trả vé khiến nhiều người không chấp nhận và phản ứng. Ngay sau đó, Công an phường Quyết Thắng đã có mặt để giải quyết sự việc. 

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, để ổn định tâm lý khách đến trả vé, đại diện nhà ga Biên Hòa ghi nhận những người có mặt để làm dấu ưu tiên, giải quyết vào sáng 2/2.

Cùng ngày thống kê tại nhà ga Dĩ An (Bình Dương), gần 100 người cũng tới trả vé khi dịch bùng phát, đặc biệt khi 2 ca công bố sáng 1/2. Khách trả vé chủ yếu từ Nghệ An ra các tỉnh phía bắc. Tuy nhiên nhiều người chưa được giải quyết.

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Dịch Covid-19 bùng phát, nhiều khách dồn dập trả vé tàu Tết - Ảnh minh họa: Internet

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay do lượng khách đến trả vé nhiều nên đơn vị hết tiền để hoàn trả. Hiện dòng tiền của công ty đang phân bổ cho nhiều đầu việc khác, nhất là chuẩn bị cho đợt phục vụ cao điểm đi lại Tết. Khách đến trả vé quá đông, cùng một thời điểm nên công ty chưa thể sắp xếp.

Về hướng giải quyết, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đang họp bàn để lên phương án phù hợp. Phương án trước mắt được tính đến là các đơn vị của công ty vẫn nhận khách trả vé, nhưng chưa hoàn tiền ngay mà chờ một thời gian để công ty cân đối tài chính.

Tính từ ngày 28/1 đến 2/2, Bộ Y tế ghi nhận 271 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm Hải Dương (206), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Gia Lai (6), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Bình Dương (2), TP HCM, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi một ca.

Nhiều khách dồn dập trả vé tàu Tết vì dịch, Công ty Đường sắt kêu... hết tiền mặt - Ảnh 2

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Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chỉ đạo đóng cửa các quán game, Internet từ 0h ngày 2/2.

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Từ khóa:   vé tàu xe dịch Covid-19 cách phòng dịch Covid-19

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