Nóng: Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương đã cho phép học sinh trở lại trường học sau thời gian dài phải học online vì lý do dịch bệnh.

Ngày 24/1 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi cho UBND các tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng lại kế hoạch, lộ trình cụ thể trong công tác đưa học sinh, sinh viên trở lại học trực tiếp trước ngày 14/2 căn cứ trên tình hình dịch bệnh tại địa phương đó.

63/63 tỉnh, thành phố lên kế hoạch đưa học sinh các khối lớp THCS và THPT trở lại học trực tiếp trong khoảng ngày 7/2 đến ngày 14/2 - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện nay có đến 63/63 tỉnh, thành phố lên kế hoạch đưa học sinh các khối lớp THCS và THPT trở lại học trực tiếp trong khoảng ngày 7/2 đến ngày 14/2. Trong đó, có 60 địa phương có kế hoạch sẽ đưa học sinh tiểu học và trẻ mầm non trở lại trường trong tháng 2 này.

Ở TP.HCM, ngoài cấp THCS và THPT, vào ngày 14/2 tới, trường học sẽ tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trong trường hợp có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Tại Hà Nội, học sinh từ lớp 7 đến 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1 và 2 dự kiến sẽ được quay lại trường học tập trung từ 8/2.

Lịch cụ thể ở một số các tỉnh, thành khác về việc đi học trực tiếp của học sinh - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

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