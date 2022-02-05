Nghi sử dụng chất cấm, thanh niên này đã hành hung vợ rồi dùng dao đâm thêm 2 người khác bị thương.

Theo Thanh Niên, sự việc được ghi nhận vào khoảng 9 giờ ngày 4/2 vừa qua tại TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Cảnh sát 113 Công an tỉnh đã nhận được tin báo về vụ việc một người dùng dao đâm người bị thương tại khu nhà trọ N.B (khóm 2, P.1, TP.Trà Vinh).

Tổ công tác sau khi đến nơi đã phát hiện một người đàn ông đang cầm dao vung loạn xạ nên đã tiến hành khống chế và tước đi hung khí. Theo đó, hung khí thu được là một con dao có dính nhiều máu, nam thanh niên này sau đó được xác minh là Tô Phát (25 tuổi, ngụ khóm 1, P.2, TP.Trà Vinh) và đã được áp giải về trụ sở để phục vụ điều tra.

Tô Phát tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Trong vụ án này, có 3 người bị thương là ông T.N.B (72 tuổi, chủ nhà trọ), bà T.T.T.N (51 tuổi, con ông B.) và chị N.T.H (22 tuổi, vợ hung thủ) đều đã được tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Được biết, Tô Phát và vợ là chị N.T.H hiện đang thuê nhà trọ của ông T.N.B để chung sống. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phát sau khi dùng ma túy đã đánh đập vợ trên phòng, tiếng la hét của cả hai đã thu hút sự chú ý của ông T.N.B. Khi ông T.N.B đến can ngăn thì bị Phát dùng dao tấn công nên bỏ chạy, Phát tiếp tục đuổi theo ông T.N.B nhưng bắt gặp bà T.T.T.N nên rượt và chém luôn bà T.T.T.N ở gần đó.

Hiện Cảnh sát 113 Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành bàn giao lại đối tượng Tô Phát cùng các tang vật khác của vụ án cho Công an TP.Trà Vinh để tiếp tục làm rõ và xử lý.

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