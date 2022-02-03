SỐC: Về Bến Tre ăn Tết, Trang Nemo bị người đàn ông lạ tạt nước, tát thẳng mặt

Trong đoạn clip, Trang Nemo đang ngồi uống nước ở quán nước thì một nhóm người đàn ông tiến đến, một người trong số đó đến lấy ly nước trước mặt hất vào mặt rồi tát thẳng mặt và buông lời cảnh cáo: "Lần này là cảnh cáo thôi nha mày".

Sau ồn ào xô xát với Trần My, những tưởng mọi chuyện liên quan đến Trang Nemo đã lắng xuống. Chiều tối 3/2, trên mạng lan truyền đoạn clip Trang Nemo bị người đàn ông lạ hành hung. Được biết, cô chủ shop hiện đang ở quê nhà Bến Tre đón Tết.

Ngay lập tức, đoạn clip khiến dư luận bàn tán xôn xao, không khỏi tò mò danh tính người gây ra sự việc.

Chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc sau khi vụ việc xảy ra, Trang Nemo cho biết: "Sự việc diễn ra vào tối Mùng 2 Tết. Lúc đó không có chồng tôi đi cùng mà xung quanh chỉ có bạn bè. Đang ngồi nói chuyện thì có 1 nhóm người bao gồm 4 - 5 người đàn ông, một người trong số đó lại tạt nước và bạt tai tôi. Lúc này tôi đang rất sợ hãi, không nghĩ là ở giữa nơi đông người mà lại có thể hành động thiếu đi sự thượng tôn pháp luật như vậy".

Trang Nemo trong ngày xảy ra vụ việc.

Trang Nemo và chồng đang ở quê đón Tết.

Trong khi sự việc đang gây xôn xao, dân mạng tiếp tục đổ dồn sự chú ý về nhân vật "chị áo trắng" tên K. - người từng bị nhân viên Trang Nemo hành hung cách đây gần 3 tuần.

Trên trang cá nhân, chị K. đã đăng tải đoạn clip Trang Nemo bị hành hung, kèm theo đó là caption: "Ủa dụ ji zạ" (Ủa? Vụ gì vậy) kèm theo đó là hình icon mặt vừa cười vừa khóc.

Từ động thái này cho thấy, chị K. vẫn rất quan tâm đến nhất cử nhất động của Trang Nemo.