Khi tàu tiến đến gần thì người phụ nữ bất ngờ bế theo bé gái lao vào nghi tự tử.
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Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 4/2 (tức mùng 4 Tết), đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 14 xác nhậncó xảy ra vụ việc một người phụ nữ bế theo một bé gái bất ngờ lao vào đường tàu đoạn Giáp Bát - Văn Điển (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nghi tự tử.
Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng, khi chuyến tàu SE5 chạy đến Km 6 + 090, đoạn Giáp Bát - Văn Điển (tuyến đường sắt Bắc - Nam) thì đâm phải một người phụ nữ khoảng 40 tuổi và một bé gái. Hậu quả khiến cho người phụ nữ tử vong tại chỗ, bé gái được lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Một số nhân chứng cho hay, khi tàu tiến đến gần thì người phụ nữ bế theo bé gái lao vào nghi tự tử. Sự việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Hoàng Mai thụ lý và làm rõ.