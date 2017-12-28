Nổi máu ghen ngược với vợ, bồ nhí 24 tuổi dùng dao cắt đứt ‘của quý’ của người tình

Xã hội 28/12/2017 10:52

Nghĩ người tình vẫn yêu thương vợ hơn, trong cơn ghen mù quáng, cô bồ nhí 24 tuổi đã dùng dao cắt đứt của quý của người đàn ông này.

Mới đây, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nam quê ở Tiền Giang nhập viện trong tình trạng dương vật bị cắt gần đứt.

Nguyên nhân của sự việc bước đầu được biết là do cô bồ nhí ghen với với người vợ của nhân tình vì nghĩ người đàn ông này thương vợ hơn. Trong cơn tức tối, cô đã dùng dao “trảm” của quý của người tình. Đang cắt giữa chừng, bất ngờ máu tuôn xối xả. Người phụ nữ này giật mình hoảng sợ nên dừng lại, gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đi, cô bồ phải liên tục dùng tay giữ chặt “cậu nhỏ” đã bị cắt gần đứt để tránh bị hoại tử.

Chia sẻ với Thời Đại, BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân - cho biết: "Hành động này của người phụ nữ tuy hơi phản cảm nhưng phần nào giúp bệnh nhân cầm máu. Vì của quý mới bị cắt một phần chứ chưa lìa ra khỏi gốc dương vật, chưa bị hư toàn bộ cấu trúc mạch máu thần kinh nên việc nối lại diễn ra thuận lợi".

Nổi máu ghen ngược với vợ, bồ nhí 24 tuổi dùng dao cắt đứt ‘của quý’ của người tình - Ảnh 1
Một trường hợp được bác sĩ điều trị vì gặp vấn đề về dương vật - Ảnh: Thời Đại

Sau một giờ đồng hồ, ca phẫu thuật nối lại dương vật cho người đàn ông đã được thực hiện thành công. Đến thời điểm hiện tại, vết thương hồi phục khá nhanh chóng, người này đã làm thủ tục xuất viện.

Nổi máu ghen ngược với vợ, bồ nhí 24 tuổi dùng dao cắt đứt ‘của quý’ của người tình - Ảnh 2
Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân vẫn thường tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân nam bị vợ hay nhân tình cắt “của quý” vì ghen tuông. Trong trường hợp này, bệnh nhân phải đến bệnh viện kịp thời và phần dương vật bị cắt đứt phải được bảo quản đúng cách.

"Nếu bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời và cầm máu tốt, việc khâu nối của quý có thể thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng được như ý muốn", bác sĩ Dũng chia sẻ.

Khi “cậu nhỏ” bị cắt đứt lìa một phần, phải nhanh chóng giữ loại đoạn bị đứt. Đồng thời, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như: nước muối sinh lý, băng gạc, túi nilon, nước đá, thùng đá. Sau đó, thực hiện bảo quản theo "Nguyên tắc 2 túi" theo 2 bước.

Bước 1: Lấy phần bị cắt đứt đem rửa sạch với nước muối sinh lý rồi dùng gạc quấn xung quanh. Tiếp theo, dội nước muối sinh lý trên phần gạc đó và cho vào túi nilon thứ nhất.

Bước 2: Cho túi nilon này vào túi nilon khác to hơn, đổ đầy nước muối sinh lý rồi cột chặt. Cuối cùng, để túi này vào thùng đá và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

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Đang ở trong nhà thì ông Hà nghe có người gọi mình, tuy nhiên ông không chịu ra gặp mặt. Sau đó, người đàn ông này đã xông vào nhà, dùng hung khí tấn công khiến ông Hà gục ngay tại chỗ.

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Từ khóa:   ghen tuông cắt của quý

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