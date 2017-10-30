Sốc: Chồng bị nhân tình của vợ ghen ngược, dùng hung khí đâm chết

Đời sống 30/10/2017 09:30

Đang ở trong nhà thì ông Hà nghe có người gọi mình, tuy nhiên ông không chịu ra gặp mặt. Sau đó, người đàn ông này đã xông vào nhà, dùng hung khí tấn công khiến ông Hà gục ngay tại chỗ.

Đêm qua (29/10), tại hẻm 48 đường Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (TP.HCM) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin trên Thời Đại, khoảng 20 giờ cùng ngày, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện tại nhà của vợ chồng ông Hà, lớn tiếng đòi gặp chủ nhà. Tuy nhiên, ông Hà không chịu ra gặp. Bất ngờ, người đàn ông này xông vào nhà rút ra một vật có hình dáng giống khẩu súng đe dọa khiến người trong nhà hoảng sợ phải bỏ chạy.

Sốc: Chồng bị nhân tình của vợ ghen ngược, dùng hung khí đâm chết - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Thời Đại

Người này sau đó còn dùng hung khí tấn công khiến ông Hà gục tại chỗ. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. 

Nhận được tin tức, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Một số nhân chứng sống gần nhà cho biết nghi phạm gây ra vụ án mạng là nhân tình của vợ ông Hà. Gia đình ông Hà đã sống ở khu vực này lâu năm, người chồng đi bán vé số còn vợ thì đi phụ bán quán gần nhà. Trong thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì ông Hà nghi ngờ vợ mình không chung thủy, có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác.

Cách đây khoảng một tháng, vợ chồng ông Hà xảy ra mâu thuẫn, người vợ đã bỏ ra ngoài sống với nhân tình. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chồng ngoại tình rồi thì đánh ghen, khóc lóc làm gì, cứ phải cao tay thế này chồng mới vừa sợ vừa nể!

Chồng ngoại tình rồi thì đánh ghen, khóc lóc làm gì, cứ phải cao tay thế này chồng mới vừa sợ vừa nể!

Phụ nữ khi ấy hơn nhau ở cách ứng xử và thái độ khi đối mặt với tổn thương.

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Từ khóa:   ghen tuông giết người án mạng

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