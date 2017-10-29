Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy?

Hậu trường 29/10/2017 18:58

Rời làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng có lẽ Tăng Thanh Hà không hề tiếc nuối bởi cô đang có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên chồng con.

Được mệnh danh là “Ngọc nữ” của làng giải trí Việt, Hà Tăng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua những vai diễn xuất sắc trong nhiều bộ phim như “Hương phù sa”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng centimet”

Năm 2012, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân trẻ Louis Nguyễn. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi gia thế hiển hách của nhà chồng mà còn bởi sự ân cần và ngọt ngào mà chồng dành cho cô.

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 1
Hà Tăng kết hôn với doanh nhân trẻ Louis Nguyễn trong sự ngưỡng mộ của nhiều người - Ảnh Internet

Ngay từ ngày đầu về làm dâu, cô đã rất được lòng gia đình nhà chồng. Khán giả thường xuyên thấy được hình ảnh vui vẻ và thân thiết của cô cùng các thành viên trong gia đình chồng.

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 2
Nữ diễn viên được coi là con dâu “cưng” của cả gia đình chồng - Ảnh Internet

Sau khi kết hôn, Hà Tăng dần lui về phía sau hậu trường, ít tham gia các hoạt động của showbiz. Đặc biệt, sau khi sinh con trai đầu lòng, cô dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Mặc dù là người khá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, nhưng qua những hình ảnh mà “Ngọc nữ”  chia sẻ trên mạng xã hội, người ta thấy được tình cảm của Tăng Thanh Hà và ông xã vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 3
Trong các sự kiện, cô luôn được ông xã tháp tùng bên cạnh - Ảnh Internet

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 4
Chồng luôn dành cho Hà Tăng những điều tuyệt vời nhất - Ảnh Internet

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 5
Hai vợ chồng thường xuyên có những chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm - Ảnh Internet

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 6

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 7
Tăng Thanh Hà và chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ ân cần và ngọt ngào - Ảnh Internet

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 8
Cô rạng rỡ và hạnh phúc bên chồng con - Ảnh Internet

Cô và ông xã đã hạnh phúc chào đón công chúa nhỏ vào tháng 3 năm nay trong sự chúc mừng của người thân và bạn bè. Gần đây nhất, Hà Tăng vừa kỷ niệm sinh nhật bên bạn bè và người thân. Ở tuổi 31, nữ diễn viên vẫn rất rạng rỡ và xinh đẹp.

Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy? - Ảnh 9
Nữ diễn viên ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp - Ảnh Internet

Mặc dù không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí nhưng Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự quan tâm và tình cảm yêu mến của công chúng. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của “Ngọc nữ” luôn được nhiều người ngưỡng mộ.

Tròn 30 tuổi, rút lui khỏi showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn xinh đẹp và chưa bao giờ ngừng hot!

Tròn 30 tuổi, rút lui khỏi showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn xinh đẹp và chưa bao giờ ngừng hot!

Tăng Thanh Hà chính thức bước sang tuổi 30 nhưng vẫn khiến công chúng xuýt xoa vì sự trẻ trung, xinh đẹp.

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