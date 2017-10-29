Cuộc sống của Hà Tăng có gì mà khiến nhiều người ghen tị đến vậy?

Năm 2012, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân trẻ Louis Nguyễn. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi gia thế hiển hách của nhà chồng mà còn bởi sự ân cần và ngọt ngào mà chồng dành cho cô.

Được mệnh danh là “Ngọc nữ” của làng giải trí Việt, Hà Tăng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua những vai diễn xuất sắc trong nhiều bộ phim như “Hương phù sa”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng centimet”…

Ngay từ ngày đầu về làm dâu, cô đã rất được lòng gia đình nhà chồng. Khán giả thường xuyên thấy được hình ảnh vui vẻ và thân thiết của cô cùng các thành viên trong gia đình chồng.

Sau khi kết hôn, Hà Tăng dần lui về phía sau hậu trường, ít tham gia các hoạt động của showbiz. Đặc biệt, sau khi sinh con trai đầu lòng, cô dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Mặc dù là người khá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, nhưng qua những hình ảnh mà “Ngọc nữ” chia sẻ trên mạng xã hội, người ta thấy được tình cảm của Tăng Thanh Hà và ông xã vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Cô và ông xã đã hạnh phúc chào đón công chúa nhỏ vào tháng 3 năm nay trong sự chúc mừng của người thân và bạn bè. Gần đây nhất, Hà Tăng vừa kỷ niệm sinh nhật bên bạn bè và người thân. Ở tuổi 31, nữ diễn viên vẫn rất rạng rỡ và xinh đẹp.

Mặc dù không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí nhưng Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự quan tâm và tình cảm yêu mến của công chúng. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của “Ngọc nữ” luôn được nhiều người ngưỡng mộ.