Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi

Giải trí 26/10/2017 15:32

Không cần hàng hiệu đắt tiền, món quà sinh nhật "không thể bèo hơn" của ông xã doanh nhân giàu có vẫn khiến Tăng Thanh Hà không ngớt lời tấm tắc ngợi khen.

Tăng Thanh Hà vừa tưng bừng chào đón tuổi 31 bên hội bạn thân trong bữa tiệc giản dị, ấm cúng. Tuy nhiên, ông xã Louis Nguyễn thì lại không hề thấy xuất hiện trong hình ảnh mà "Ngọc nữ" điện ảnh Việt chia sẻ.

Mới đây, Tăng Thanh Hà vừa tiết lộ món quà đặc biệt của ông xã. Thay vì những món hàng hiệu đắt tiền hay nhẫn kim cương xa hoa, Louis Nguyễn lại tặng nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc hai chiếc nồi kèm theo bó hoa xinh xắn.

“Ngọc nữ” chia sẻ món quà trong niềm hạnh phúc, thỏa mãn: "My husband knows me so well. Love it” (Tạm dịch: Chồng hiểu mình quá. Yêu).

Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà hạnh phúc khoe món quà đặc biệt của ông xã Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi - Ảnh 2
Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ hình ảnh khi chào đón tuổi 31 bên hội bạn thân - Ảnh: Internet

Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi - Ảnh 3
Mỗi năm khi đến dịp sinh nhật, Louis Nguyễn luôn dành cho bà xã những lời chúc ngọt ngào nhất - Ảnh: Internet

Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi - Ảnh 4
Louis Nguyễn được bà xã khen là hiểu tính vợ, dù không phải là món quà xa hoa đắt tiền nhưng Hà Tăng vẫn rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi - Ảnh 5
Sinh nhật năm ngoái của Tăng Thanh Hà tại một rạp chiếu phim sang trọng - Ảnh: Internet

Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi - Ảnh 6
Những năm trước, sinh nhật của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc cũng luôn được tổ chức ấm áp bên người thân, bạn bè - Ảnh: Internet

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu kín

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu kín

Mới đây Tăng Thanh Hà khiến dân mạng chú ý khi bất ngờ khoe hình ảnh con trai ngày càng lớn và phổng phao trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà sinh nhật Tăng Thanh Hà louis nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ