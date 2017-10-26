Bất ngờ với món quà siêu đặc biệt Tăng Thanh Hà được ông xã doanh nhân tặng mừng sinh nhật 31 tuổi

Tăng Thanh Hà vừa tưng bừng chào đón tuổi 31 bên hội bạn thân trong bữa tiệc giản dị, ấm cúng. Tuy nhiên, ông xã Louis Nguyễn thì lại không hề thấy xuất hiện trong hình ảnh mà "Ngọc nữ" điện ảnh Việt chia sẻ.

Mới đây, Tăng Thanh Hà vừa tiết lộ món quà đặc biệt của ông xã. Thay vì những món hàng hiệu đắt tiền hay nhẫn kim cương xa hoa, Louis Nguyễn lại tặng nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc hai chiếc nồi kèm theo bó hoa xinh xắn.