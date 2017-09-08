Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu kín

Hậu trường 08/09/2017 10:46

Mới đây Tăng Thanh Hà khiến dân mạng chú ý khi bất ngờ khoe hình ảnh con trai ngày càng lớn và phổng phao trông thấy.

Tăng Thanh Hà vốn là người kín tiếng và ít tiết lộ cuộc sống đời tư trước dư luận. Dân mạng càng tò mò về cuộc sống cá nhân của cô sau khi về nhà chồng, đặc biệt là về ông xã và các con.

Mới đây, Hà Tăng vừa chia sẻ hình ảnh ông xã Louis Nguyễn bế con trai kèm biểu tượng ngọt ngào. Cũng như những lần trước, “Ngọc nữ” của làng điện ảnh Việt Nam chỉ khoe ảnh con trai chụp từ xa. Dù không nhìn thấy mặt nhưng có thể thấy cậu bé ngày càng lớn.

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/con-trai-tang-thanh-ha.topic'>con trai Tăng Thanh Hà</a> sau thời gian giấu
Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh chụp từ xa ông xã Louis Nguyễn và con trai - Ảnh: Internet

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu
Đã hơn hai tuổi nhưng đây là một trong những lần ít ỏi Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh của con trai - Ảnh: Internet

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu
"Ngọc nữ" chưa bao giờ hé lộ hình ảnh cận mặt của cậu con trai đầu lòng - Ảnh: Internet

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu
Cô cũng từng đăng tải ảnh của ông xã và con trai trước đó nhưng chỉ là từ sau lưng - Ảnh: Internet

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu
Không chỉ Tăng Thanh Hà mà ông xã Louis Nguyễn cũng luôn giấu mặt con trai một cách bí ẩn - Ảnh: Internet

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu
Từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà hầu như không tham gia showbiz, cô tập trung vào kinh doanh và lo cho gia đình Có thể thấy, dù rời làng giải trí khá lâu nhưng sức hút của "Ngọc nữ" vẫn không giảm - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Hà Tăng con trai Tăng Thanh Hà louis nguyễn

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