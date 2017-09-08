Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai Tăng Thanh Hà sau thời gian giấu

Mới đây Tăng Thanh Hà khiến dân mạng chú ý khi bất ngờ khoe hình ảnh con trai ngày càng lớn và phổng phao trông thấy.

Tăng Thanh Hà vốn là người kín tiếng và ít tiết lộ cuộc sống đời tư trước dư luận. Dân mạng càng tò mò về cuộc sống cá nhân của cô sau khi về nhà chồng, đặc biệt là về ông xã và các con.

Mới đây, Hà Tăng vừa chia sẻ hình ảnh ông xã Louis Nguyễn bế con trai kèm biểu tượng ngọt ngào. Cũng như những lần trước, “Ngọc nữ” của làng điện ảnh Việt Nam chỉ khoe ảnh con trai chụp từ xa. Dù không nhìn thấy mặt nhưng có thể thấy cậu bé ngày càng lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-hinh-anh-hiem-hoi-ve-con-trai-tang-thanh-ha-sau-thoi-gian-giau-kin-233454.html