Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này

Những hình ảnh hiếm hoi về bữa tiệc sinh nhật của Tăng Thanh Hà được Quang Tuyến - một stylist gắn bó lâu năm với cô đăng tải trên trang cá nhân. Ngay sau khi chia sẻ, những hình ảnh này đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Trong ảnh, dù không diện trang phục sang trọng hay trang điểm cầu kỳ nhưng nữ diễn viên Hương phù sa vẫn đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn. Ở độ tuổi 31 và đã có hai con, Tăng Thanh Hà vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ với thân hình và nhan sắc không khác gì thiếu nữ đôi mươi.