Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này

Hậu trường 25/10/2017 10:39

Không chỉ là nữ diễn viên được nhiều người hâm mộ, "Ngọc nữ điện ảnh" Tăng Thanh Hà còn là một trong những người giàu có nhất nhì trong showbiz Việt. Thế nhưng, ít người hình dung được người đẹp lại đón tuổi mới với một buổi tiệc đơn giản đến thế này.

Những hình ảnh hiếm hoi về bữa tiệc sinh nhật của Tăng Thanh Hà được Quang Tuyến - một stylist gắn bó lâu năm với cô đăng tải trên trang cá nhân. Ngay sau khi chia sẻ, những hình ảnh này đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Trong ảnh, dù không diện trang phục sang trọng hay trang điểm cầu kỳ nhưng nữ diễn viên Hương phù sa vẫn đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn. Ở độ tuổi 31 và đã có hai con, Tăng Thanh Hà vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ với thân hình và nhan sắc không khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này - Ảnh 1
Góp mặt trong buổi tiệc sinh nhật của Hà Tăng gồm những người bạn thân thiết như: Thân Thuý Hà, vợ chồng Phạm Anh Khoa - Thuỳ Trang, stylist Quang Tuyến... - Ảnh: Internet

Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này - Ảnh 2
Dù hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng Tăng Thanh Hà chỉ có vài người bạn thân thiết trong showbiz - Ảnh: Internet

Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này - Ảnh 3
Trước đó, Hà Tăng đã được các nhân viên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ khiến cô vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà là một trong những người đẹp được yêu thích một thời qua nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng. Ở thời điểm đỉnh cao nhất, nữ diễn viên gốc Tiền Giang bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và rút hẳn khỏi showbiz để chăm lo cho gia đình.

Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này - Ảnh 4
"Ngọc nữ điện ảnh" từ bỏ sự nghiệp đang phát triển để toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau 5 năm, Hà Tăng đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng đại gia và hai thiên thần nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không còn tham gia các hoạt động showbiz và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện kinh doanh của người thân, thế nhưng sức hút của cô vẫn không hề giảm. 

Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này - Ảnh 5
Ở độ tuổi 31, Tăng Thanh Hà làm không ít người gạnh tỵ khi có tổ ấm hạnh phúc và sự nghiệp kinh doanh phát triển - Ảnh: Internet

Tròn 30 tuổi, rút lui khỏi showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn xinh đẹp và chưa bao giờ ngừng hot!

Tròn 30 tuổi, rút lui khỏi showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn xinh đẹp và chưa bao giờ ngừng hot!

Tăng Thanh Hà chính thức bước sang tuổi 30 nhưng vẫn khiến công chúng xuýt xoa vì sự trẻ trung, xinh đẹp.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Hà Tăng sinh nhật Tăng Thanh Hà

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