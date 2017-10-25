Nổi tiếng, lấy chồng đại gia nhưng khó thể ngờ Tăng Thanh Hà lại có buổi tiệc sinh nhật 'bèo' đến thế này

Không chỉ là nữ diễn viên được nhiều người hâm mộ, "Ngọc nữ điện ảnh" Tăng Thanh Hà còn là một trong những người giàu có nhất nhì trong showbiz Việt. Thế nhưng, ít người hình dung được người đẹp lại đón tuổi mới với một buổi tiệc đơn giản đến thế này.
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Những hình ảnh hiếm hoi về bữa tiệc sinh nhật của Tăng Thanh Hà được Quang Tuyến - một stylist gắn bó lâu năm với cô đăng tải trên trang cá nhân. Ngay sau khi chia sẻ, những hình ảnh này đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.
Trong ảnh, dù không diện trang phục sang trọng hay trang điểm cầu kỳ nhưng nữ diễn viên Hương phù sa vẫn đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn. Ở độ tuổi 31 và đã có hai con, Tăng Thanh Hà vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ với thân hình và nhan sắc không khác gì thiếu nữ đôi mươi.
Tăng Thanh Hà là một trong những người đẹp được yêu thích một thời qua nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng. Ở thời điểm đỉnh cao nhất, nữ diễn viên gốc Tiền Giang bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và rút hẳn khỏi showbiz để chăm lo cho gia đình.
Hiện tại, sau 5 năm, Hà Tăng đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng đại gia và hai thiên thần nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không còn tham gia các hoạt động showbiz và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện kinh doanh của người thân, thế nhưng sức hút của cô vẫn không hề giảm.