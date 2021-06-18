Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn B. (SN 1966, ở xã Tản Lĩnh, Ba Vì, chồng của bị cáo) và bà Đinh Thị P. (SN 1969, ở Tất Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ, người chung sống với ông B. như vợ chồng).

Theo Pháp luật Việt Nam, ngày 17/6, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt một bị cáo 8 năm tù vì tội Giết người . Danh tính người này là Nguyễn Thị Xuyến (SN 1969) ở Vân Hòa, Ba Vì.

Về phía ông B., trong thời gian ly thân với vợ, khoảng cuối tháng 4/2020, ông có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên P. (SN 1969) và đưa về sống như vợ chồng tại trang trại của ông ở thôn Gò Sống. Biết chồng đang mặn nồng với người phụ nữ khác, bà Xuyến nảy sinh ghen tuông , thù tức.

Theo cáo trạng, năm 2010, bà Xuyến kết hôn với ông Nguyễn Văn B. (SN 1966, ở xã Tản Lĩnh, Ba Vì). Tháng 9/2019, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng ly thân. Bà Xuyến quay về sinh sống ở nhà mẹ đẻ tại thôn Nghe, xã Vân Hòa.

Vào sáng ngày 13/5/2020, bà Xuyến khi đạp xe chở cháu đến trường mầm non thì thấy ông B. điều khiển xe máy chở "người mới" phía sau. Bực tức nổi lên, bà Xuyến nảy sinh ý định giết chết chồng và nhân tình.

Sau khi đưa cháu đến lớp, bà Xuyến quay về nhà lấy chai thuốc trừ sâu dung tích 100ml, mang đến nhà ông B.. Khi đến nơi, thấy không có người, bị cáo lấy chai thuốc trừ sâu đổ 2/3 chai xuống ao cá. Chỗ còn lại, đổ xuống giếng nước.

Tuy nhiên, sự việc đã bị anh Phạm Kim Chung (SN 1981, cháu họ của ông B.) nhìn thấy, bà Xuyến vội ném vứt chai thuốc trừ sâu rồi bỏ đi. Còn anh Chung thì báo lại sự việc với ông B.. Khi về kiểm tra và phát hiện trong ao và giếng nước quả đúng có mùi thuốc trừ sâu nên mang sự việc đi trình báo công an.

Theo Vietnamnet, tại tòa, bà Xuyến khóc nức nở, luôn miệng nói ân hận. Bị cáo khai, đã có 2 con riêng với người chồng đầu. Sau khi tái hôn, bà luôn thất vọng vì chồng thường xuyên tụ tập uống rượu, chơi bời, không chịu làm ăn. Nhìn thấy chồng chở người phụ nữ khác, máu ghen nổi lên, bà "quẫn trí, không suy nghĩ được gì" và đã gây tội.

Còn về phần ông B. do chung sống với người khác trong thời kỳ hôn nhân nên đã bị UBND huyện Ba Vì xử phạt hành chính vì vi phạm Nghị định 82/NĐ/CP trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Song tại phiên xét xử, ông B. phủ nhận có quan hệ tình cảm với bà P.

Trong quá trình điều ta, ông B. đề nghị vợ phải bồi thường 10 triệu để làm lại giếng nước. Nhưng tại tòa, ông cho hay, không yêu cầu bồi thường và mong bà Xuyến được giảm nhẹ tội. Được biết, trước khi phiên tòa ngày 17/6 diễn ra, vợ chồng ông B. và bà Xuyến đã ly hôn.

Đối với bà P., chồng đã chết năm 2013 và chung sống như vợ chồng với ông B., nhưng bà không biết ông này đã có vợ nên CQĐT cho rằng bà không vi phạm hành chính về lĩnh vực hôn nhân gia đình nên không đề cập xử lý.