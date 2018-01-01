Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi

Trong khi những đứa trẻ khác được gia đình đưa đi chơi trong đêm giao thừa thì đâu đó vẫn có những em bé khác phải cặm cụi bán từng chai nước, cây kẹo chỉ mong bữa ăn có thể đầy đủ hơn.
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Đêm qua (31/12/2017), ở một số địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, hàng nghìn người đổ về để xem pháo hoa và cùng gia đình đón chào năm mới. Trong bầu không khí vui tươi ấy, người ta không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những em nhỏ phải mang theo rất nhiều hàng hóa để mưu sinh.
Hình ảnh những đứa trẻ ăn mặc đơn sơ trên tay cầm theo đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi ngồi nghỉ trên đường khiến ai nấy đều xót xa. Dù đôi chân đã mỏi mệt nhưng các em cũng chẳng dám ngồi nghỉ lâu vì sợ không thể bán được hàng.
Một trong những trường hợp đó là chị em bé Bi, chuyên bán bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tại vỉa hè đường Mai Chí Thọ, quận 2 (TP. Hồ Chí Minh). Được biết, hai bé hiện đang sống với mẹ vì bố mất sớm. Để bữa cơm gia đình có thể được ngon hơn, chị em Bi phải phụ mẹ đi bán hàng rong dù tuổi còn rất nhỏ.
Trong đêm giao thừa, những đứa trẻ có hoàn cảnh như chị em Bi đều phải phụ giúp bố mẹ bán hàng để có thêm thu nhập.