Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi

Đêm qua (31/12/2017), ở một số địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, hàng nghìn người đổ về để xem pháo hoa và cùng gia đình đón chào năm mới. Trong bầu không khí vui tươi ấy, người ta không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những em nhỏ phải mang theo rất nhiều hàng hóa để mưu sinh.

Trong đêm giao thừa, hàng nghìn người đổ về các điểm bắn pháo hoa để đón chào năm mới - Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh những đứa trẻ được cha mẹ sắm sửa quần áo mới, dẫn đi chơi thì còn không ít đứa bé phải vất vả mưu sinh - Ảnh: Tiền Phong

Hình ảnh những đứa trẻ ăn mặc đơn sơ trên tay cầm theo đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi ngồi nghỉ trên đường khiến ai nấy đều xót xa. Dù đôi chân đã mỏi mệt nhưng các em cũng chẳng dám ngồi nghỉ lâu vì sợ không thể bán được hàng.