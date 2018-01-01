Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi

Xã hội 01/01/2018 13:49

Trong khi những đứa trẻ khác được gia đình đưa đi chơi trong đêm giao thừa thì đâu đó vẫn có những em bé khác phải cặm cụi bán từng chai nước, cây kẹo chỉ mong bữa ăn có thể đầy đủ hơn.

Đêm qua (31/12/2017), ở một số địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, hàng nghìn người đổ về để xem pháo hoa và cùng gia đình đón chào năm mới. Trong bầu không khí vui tươi ấy, người ta không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những em nhỏ phải mang theo rất nhiều hàng hóa để mưu sinh.

Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi - Ảnh 1
Trong đêm giao thừa, hàng nghìn người đổ về các điểm bắn pháo hoa để đón chào năm mới - Ảnh: Tiền Phong
Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi - Ảnh 2
Bên cạnh những đứa trẻ được cha mẹ sắm sửa quần áo mới, dẫn đi chơi thì còn không ít đứa bé phải vất vả mưu sinh - Ảnh: Tiền Phong

Hình ảnh những đứa trẻ ăn mặc đơn sơ trên tay cầm theo đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi ngồi nghỉ trên đường khiến ai nấy đều xót xa. Dù đôi chân đã mỏi mệt nhưng các em cũng chẳng dám ngồi nghỉ lâu vì sợ không thể bán được hàng.

Một trong những trường hợp đó là chị em bé Bi, chuyên bán bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tại vỉa hè đường Mai Chí Thọ, quận 2 (TP. Hồ Chí Minh). Được biết, hai bé hiện đang sống với mẹ vì bố mất sớm. Để bữa cơm gia đình có thể được ngon hơn, chị em Bi phải phụ mẹ đi bán hàng rong dù tuổi còn rất nhỏ.

Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi - Ảnh 3
Dù chân mỏi, tay run nhưng chị em Bin vẫn không dám nghỉ nhiều vì chẳng bán được bao nhiêu - Ảnh: Tiền Phong
Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi - Ảnh 4
Vì hoàn cảnh nghèo khó nên những đứa trẻ bán hàng rong chỉ có nhìn các bạn khác vui chơi, ăn uống một cách ngưỡng mộ - Ảnh: Tiền Phong

Trong đêm giao thừa, những đứa trẻ có hoàn cảnh như chị em Bi đều phải phụ giúp bố mẹ bán hàng để có thêm thu nhập.

Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi - Ảnh 5
Thay vì vui chơi, cô bé này phải rong ruổi khắp nơi để bán bóng giúp mẹ. Nhìn các bạn xung quanh được ăn ngon mặc đẹp mà em không khỏi chạnh lòng - Ảnh: Tiền Phong
Những đứa trẻ mưu sinh lề đường trong đêm giao thừa: Chân mỏi, tay run cũng chẳng dám nghỉ ngơi - Ảnh 6
Đây là hình ảnh không khó để tìm thấy ở các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa - Ảnh: Tiền Phong
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