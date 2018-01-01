Những công dân đặc biệt 2018: Cận cảnh 5 em bé xinh như thiên thần chào đời ngay thời khắc giao thừa

Khi đồng hồ vừa điểm sang 0 giờ ngày 1/1/2018, tại bệnh Từ Dũ có năm đứa trẻ chào đời, trong đó có bốn bé trai sinh thường và một bé gái sinh mổ.
Vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018, năm em bé đã được sinh ra khỏe mạnh trong sự hồi hộp của gia đình và nỗ lực của các y bác sĩ đỡ đẻ tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).
Trong đó, bé gái duy nhất được sinh ra vào thời khắc thiêng liêng này là con của sản phụ Lê Thị Kim Trang (24 tuổi, ngụ Bình Phước), nặng 3,25 kg.
Sau khi được nhìn thấy con gái chào đời, anh Ngoãn (chồng chị Trang) hạnh phúc chia sẻ với Thời Đại: "Tôi không hề nghĩ con sẽ sinh trong thời điểm này, vì thời điểm dự sinh là ngày 25-12. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì giúp vợ tôi vượt cạn an toàn. Sau khi xuất viện, tôi sẽ đưa hai mẹ con về Bình Phước ngay".
Theo chia sẻ của bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, những đứa trẻ sinh vào thời khắc giao thừa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy, bệnh viện sẽ có quà và chính sách ưu đãi dành cho các sản phụ trong khoảng thời gian nằm tại bệnh viện.