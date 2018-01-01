Những công dân đặc biệt 2018: Cận cảnh 5 em bé xinh như thiên thần chào đời ngay thời khắc giao thừa

Vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2018, năm em bé đã được sinh ra khỏe mạnh trong sự hồi hộp của gia đình và nỗ lực của các y bác sĩ đỡ đẻ tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

5 công dân chào đời vào thời khắc vô cùng đặc biệt trong đó có 4 bé trai và 1 bé gái - Ảnh: Zing

Trong đó, bé gái duy nhất được sinh ra vào thời khắc thiêng liêng này là con của sản phụ Lê Thị Kim Trang (24 tuổi, ngụ Bình Phước), nặng 3,25 kg.