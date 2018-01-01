Suốt nhiều giờ qua, thông tin một cô gái bị cắt cổ tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận rúng động.

Sáng nay (1/1), Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP. Nha Trang đã xác nhận thông tin về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại tiệm cắt tóc, mát xa trên đường Lương Văn Can (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang)

Vụ việc chấn động xảy ra ngay đêm giao thừa thu hút sự quan tâm của rất nhiều người - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Trí Thức Trẻ, nạn nhân là N.T.T.H (sinh năm 1999, cư ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) làm nghề cắt tóc, mát xa. Vào khoảng 22 giờ tối qua, H. được phát hiện tử vong trong tình trạng khỏa thân tại nơi làm việc với nhiều vết dao đâm trên cơ thể và một vết cứa ở cổ.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong đêm giao thừa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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