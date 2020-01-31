Nhờ bố chụp ảnh sống ảo cho 3 mẹ con khi đi du lịch và cái kết dở khóc dở cười

Bức ảnh hài hước 3 mẹ con chụp ảnh sống ảo bên cối xay gió khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Một số gia đình tranh thủ kỳ nghỉ Tết dài ngày để đi du lịch, xả stress sau một năm làm việc vất vả. Một trong những điều không thể thiếu khi đi du lịch chính là chụp ảnh thật đẹp để kỷ niệm. Nếu may mắn gặp người chụp có tâm thì không sao, chẳng may gặp phó nháy trình độ hơi í ẹ thì đúng là dở khóc dở cười.

Mới đây, một cô gái trẻ khoe ảnh "sống ảo" với cối xay gió do chính bố của cô chụp khiến dân mạng cạn lời.

Cô gái đã cẩn thận dặn: "Ba chụp lấy hết cối xay gió nha ba". Bố của cô đã làm theo y như lời con gái, kèm lời khẳng định "OK! Đẹp lắm con". Thế nhưng đến khi nhìn thành quả thì không biết nên khóc hay nên cười.

Bức ảnh hài hước 3 mẹ con chụp ảnh với cối xay gió khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: FB

Bức ảnh hài hước cho thấy cối xay gió mới là nhân vật chính, còn 3 mẹ con chỉ như "thánh ké" hay người qua đường mà thôi. Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm với cô gái, nhiều bình luận lại bênh ông bố vì cho rằng ông chụp ảnh quá có tâm, làm đúng như những gì con gái dặn.

"Thì lấy hết cối xay gió còn gì, bố chụp ảnh quá đỉnh luôn"; "Bức ảnh mang tên Cối xay gió và 3 thánh ké à"; "Ôi xích ra đi sao lại chụp ké cối xay gió như thế"; "Đi với gia đình thì vui vẻ là chính, ảnh chụp đẹp hay xấu không quan trọng nha";..., dân mạng bình luận.

Góc hài hước: Bé trai 'khóc cạn nước mắt' vì lỡ đâm sầm vào mông VĐV thể hình Nhìn gương mặt mình bị in lên người VĐV thể hình, bé trai khóc lóc thảm thiết còn người xung quanh thì không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

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