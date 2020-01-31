Nhờ bố chụp ảnh sống ảo cho 3 mẹ con khi đi du lịch và cái kết dở khóc dở cười

Xã hội 31/01/2020 07:00

Bức ảnh hài hước 3 mẹ con chụp ảnh sống ảo bên cối xay gió khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Một số gia đình tranh thủ kỳ nghỉ Tết dài ngày để đi du lịch, xả stress sau một năm làm việc vất vả. Một trong những điều không thể thiếu khi đi du lịch chính là chụp ảnh thật đẹp để kỷ niệm. Nếu may mắn gặp người chụp có tâm thì không sao, chẳng may gặp phó nháy trình độ hơi í ẹ thì đúng là dở khóc dở cười.

Mới đây, một cô gái trẻ khoe ảnh "sống ảo" với cối xay gió do chính bố của cô chụp khiến dân mạng cạn lời. 

Cô gái đã cẩn thận dặn: "Ba chụp lấy hết cối xay gió nha ba". Bố của cô đã làm theo y như lời con gái, kèm lời khẳng định "OK! Đẹp lắm con". Thế nhưng đến khi nhìn thành quả thì không biết nên khóc hay nên cười.

Nhờ bố chụp ảnh sống ảo cho 3 mẹ con khi đi du lịch và cái kết dở khóc dở cười - Ảnh 1

anh hai huoc 2
Bức ảnh hài hước 3 mẹ con chụp ảnh với cối xay gió khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: FB

Bức ảnh hài hước cho thấy cối xay gió mới là nhân vật chính, còn 3 mẹ con chỉ như "thánh ké" hay người qua đường mà thôi. Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm với cô gái, nhiều bình luận lại bênh ông bố vì cho rằng ông chụp ảnh quá có tâm, làm đúng như những gì con gái dặn.

"Thì lấy hết cối xay gió còn gì, bố chụp ảnh quá đỉnh luôn"; "Bức ảnh mang tên Cối xay gió và 3 thánh ké à"; "Ôi xích ra đi sao lại chụp ké cối xay gió như thế"; "Đi với gia đình thì vui vẻ là chính, ảnh chụp đẹp hay xấu không quan trọng nha";..., dân mạng bình luận. 

Góc hài hước: Bé trai 'khóc cạn nước mắt' vì lỡ đâm sầm vào mông VĐV thể hình

Góc hài hước: Bé trai 'khóc cạn nước mắt' vì lỡ đâm sầm vào mông VĐV thể hình

Nhìn gương mặt mình bị in lên người VĐV thể hình, bé trai khóc lóc thảm thiết còn người xung quanh thì không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng hình ảnh hài hước hình ảnh bá đạo

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 30 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 45 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản