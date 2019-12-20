Sau hơn 3 năm chiến đấu với bệnh tật, bé Đức Lộc đã về với thế giới vĩnh hằng. Chừng ấy năm sống trên cõi đời là những ngày em đã kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác.

Hôm qua (19/12), bé Đức Lộc đã qua đời tại Bệnh viện Nhi TP.HCM. Thông tin này khiến những ai quan tâm đến em đều không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình chống chọi với bệnh tật của Đức Lộc, mọi người không khỏi khâm phục sự mạnh mẽ của cậu bé bị bỏ rơi từ lúc còn đỏ hỏn. Bé Đức Lộc bị bỏ rơi trước cổng chùa... ... thời điểm đó, sự sống của em như ngọn đèn trước gió - Ảnh: Internet Vào tháng 7/2016, Đức Lộc được các sư thầy ở chùa Vạn Đức phát hiện trước cổng chùa. Khi đó, em chỉ mới sinh được vài ngày, tính mạng như ngọn đèn treo trước gió vì mắc căn bệnh não úng thủy. Tuy nhiên, chỉ khi có một bác sĩ hảo tâm đến chùa khám, căn bệnh của Đức Lộc mới được phát hiện. Khi đó, gần như Đức Lộc chỉ có thể nằm một chỗ, không động đậy được.

Sau khi phát hiện bệnh tình, các sư thầy đã đưa Đức Lộc từ Bến Tre lên TP. HCM chữa trị. Trong suốt quá trình này, Đức Lộc nhận được sự ủng hộ của đông đảo mạnh thường quân. Nhờ vậy, các sư thầy mới có điều kiện đưa em sang Singapore chữa trị. Bị cha mẹ bỏ rơi nhưng Đức Lộc nhận được tình yêu của rất nhiều người - Ảnh: Internet Ban đầu, các bác sĩ thông báo bệnh Đức Lộc không thể chữa được. Tuy nhiên, sau đó một người phụ nữ đang sinh sống ở Singapore đã liên hệ với nhà chùa, tạo điều kiện cho Đức Lộc sang chữa bệnh lần nữa. Dù bị cha mẹ ruột bỏ rơi nhưng Đức Lộc lại nhận được tình yêu thương của rất nhiều người. Nhờ đó mà em đã kiên cường chống lại bệnh tật, sống sót thần kỳ.

Đến tháng 5/2017, Đức Lộc được xuất viện, trở về Việt Nam trong sự vui mừng của mọi người. Sau đó, em được đưa về chùa sống cùng các sư thầy và các sư huynh đệ khác. Nhìn thấy Đức Lộc ngày càng khỏe mạnh, ai nấy đều vui mừng, hy vọng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Đức Lộc từng có một khoảng thời gian bụ bẫm, đáng yêu như thế này - Ảnh: Internet Ai cũng nghĩ rằng cậu bé sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Internet Thế nhưng vào ngày 18/12, các sư thầy thông báo Đức Lộc phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu. Khi hay tin này, nhiều người lo lắng nhưng vẫn hy vọng “chú lính chì dũng cảm" sẽ vượt qua được lần nữa. Thế nhưng lần này phép màu đã không đến, Đức Lộc đã mãi mãi ra đi. Vào ngày 18/12 vừa qua Đức Lộc tiếp tục nhập viện vì nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu - Ảnh: Internet Tối 19/12, Đức Lộc đã qua đời tại Bệnh viện Nhi TP.HCM - Ảnh: Internet Mặc dù đau đớn, xót thương khi em phải sớm từ giã cuộc đời nhưng các cha, các mẹ, những người yêu mến em luôn tin rằng Đức Lộc đang tiếp tục hành trình mới ở một nơi khác. Tất cả đều hy vọng nếu được làm người thêm một lần nữa, Đức Lộc sẽ hạnh phúc hơn, được bố mẹ yêu thương và không bị bệnh tật hành hạ nữa. Vĩnh biệt "chú lính chì" Đức Lộc, con đã sống và chiến đấu ngoan cường biết bao!

Rơi nước mắt khoảnh khắc Đức Lộc được các sư thầy ôm lần cuối khi trở về Mái ấm Đức Quang Sau hơn 3 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, bé Đức Lộc đã rời xa cõi đời. Khoảnh khắc cậu bé được đưa về Mái ấm Đức Quang để lo hậu sự ai khiến ai cũng đau lòng.

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