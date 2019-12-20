Nhìn lại hành trình hơn 3 năm chống chọi bệnh tật của Đức Lộc: Con đã sống và chiến đấu ngoan cường biết bao!

Xã hội 20/12/2019 15:35

Sau hơn 3 năm chiến đấu với bệnh tật, bé Đức Lộc đã về với thế giới vĩnh hằng. Chừng ấy năm sống trên cõi đời là những ngày em đã kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác.

Hôm qua (19/12), Đức Lộc đã qua đời tại Bệnh viện Nhi TP.HCM. Thông tin này khiến những ai quan tâm đến em đều không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình chống chọi với bệnh tật của Đức Lộc, mọi người không khỏi khâm phục sự mạnh mẽ của cậu bé bị bỏ rơi từ lúc còn đỏ hỏn.

be duc loc 1
Bé Đức Lộc bị bỏ rơi trước cổng chùa...
be duc loc 2
... thời điểm đó, sự sống của em như ngọn đèn trước gió - Ảnh: Internet

Vào tháng 7/2016, Đức Lộc được các sư thầy ở chùa Vạn Đức phát hiện trước cổng chùa. Khi đó, em chỉ mới sinh được vài ngày, tính mạng như ngọn đèn treo trước gió vì mắc căn bệnh não úng thủy. Tuy nhiên, chỉ khi có một bác sĩ hảo tâm đến chùa khám, căn bệnh của Đức Lộc mới được phát hiện. Khi đó, gần như Đức Lộc chỉ có thể nằm một chỗ, không động đậy được.

Sau khi phát hiện bệnh tình, các sư thầy đã đưa Đức Lộc từ Bến Tre lên TP. HCM chữa trị. Trong suốt quá trình này, Đức Lộc nhận được sự ủng hộ của đông đảo mạnh thường quân. Nhờ vậy, các sư thầy mới có điều kiện đưa em sang Singapore chữa trị. 

be duc loc 3
Bị cha mẹ bỏ rơi nhưng Đức Lộc nhận được tình yêu của rất nhiều người - Ảnh: Internet

Ban đầu, các bác sĩ thông báo bệnh Đức Lộc không thể chữa được. Tuy nhiên, sau đó một người phụ nữ đang sinh sống ở Singapore đã liên hệ với nhà chùa, tạo điều kiện cho Đức Lộc sang chữa bệnh lần nữa. Dù bị cha mẹ ruột bỏ rơi nhưng Đức Lộc lại nhận được tình yêu thương của rất nhiều người. Nhờ đó mà em đã kiên cường chống lại bệnh tật, sống sót thần kỳ.

Đến tháng 5/2017, Đức Lộc được xuất viện, trở về Việt Nam trong sự vui mừng của mọi người. Sau đó, em được đưa về chùa sống cùng các sư thầy và các sư huynh đệ khác. Nhìn thấy Đức Lộc ngày càng khỏe mạnh, ai nấy đều vui mừng, hy vọng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

be duc loc 5
Đức Lộc từng có một khoảng thời gian bụ bẫm, đáng yêu như thế này - Ảnh: Internet
be duc loc 6
Ai cũng nghĩ rằng cậu bé sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Internet

Thế nhưng vào ngày 18/12, các sư thầy thông báo Đức Lộc phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu. Khi hay tin này, nhiều người lo lắng nhưng vẫn hy vọng “chú lính chì dũng cảm" sẽ vượt qua được lần nữa. Thế nhưng lần này phép màu đã không đến, Đức Lộc đã mãi mãi ra đi.

be duc loc 7
Vào ngày 18/12 vừa qua Đức Lộc tiếp tục nhập viện vì nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu - Ảnh: Internet
be duc loc 8
Tối 19/12, Đức Lộc đã qua đời tại Bệnh viện Nhi TP.HCM - Ảnh: Internet

Mặc dù đau đớn, xót thương khi em phải sớm từ giã cuộc đời nhưng các cha, các mẹ, những người yêu mến em luôn tin rằng Đức Lộc đang tiếp tục hành trình mới ở một nơi khác. Tất cả đều hy vọng nếu được làm người thêm một lần nữa, Đức Lộc sẽ hạnh phúc hơn, được bố mẹ yêu thương và không bị bệnh tật hành hạ nữa.

Vĩnh biệt "chú lính chì" Đức Lộc, con đã sống và chiến đấu ngoan cường biết bao!

Rơi nước mắt khoảnh khắc Đức Lộc được các sư thầy ôm lần cuối khi trở về Mái ấm Đức Quang

Rơi nước mắt khoảnh khắc Đức Lộc được các sư thầy ôm lần cuối khi trở về Mái ấm Đức Quang

Sau hơn 3 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, bé Đức Lộc đã rời xa cõi đời. Khoảnh khắc cậu bé được đưa về Mái ấm Đức Quang để lo hậu sự ai khiến ai cũng đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đức Lộc bé Đức Lộc qua đời não úng thủy

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản