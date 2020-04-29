Nhặt được thẻ nhớ của người quen, 9x Quảng Nam dùng ảnh nóng tống tiền

Xã hội 29/04/2020 13:43

Nguyễn Thị Duyên (Quảng Nam) nhặt được thẻ nhớ của người quen và phát hiện trong này có nhiều hình ảnh nhạy cảm. Duyên dùng ảnh nóng tống tiền và bị công an bắt giữ.

Hôm nay (29/4), Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, ngụ huyện Hiệp Đức) về hành vi dùng ảnh nóng tống tiền.

Duyên được cơ quan công an cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra, đầu tháng 4 vừa qua, Duyên nhặt được một thẻ nhớ điện thoại của chị T. (là giáo viên, sống gần nhà). Khi bỏ thẻ nhớ vào điện thoại, Duyên phát hiện trong này có nhiều hình ảnh nhạy cảm của chị T. nên nảy sinh ý định tống tiền.

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Nhặt được thẻ nhớ của người quen, 9x Quảng Nam dùng ảnh nóng tống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Duyên tạo tài khoản Facebook có tên Nguyên Nguyễn rồi nhắn tin yêu cầu chị T. đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ đăng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội.

Khi chị T. đang đưa 20 triệu cho Duyên tại một quán cà phê trên địa bàn thì bị công an ập vào bắt quả tang. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Ngày 20/4 vừa qua, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thăng Long (SN 1990, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi dùng clip nóng tống tiền.

Theo điều tra, vào 23 giờ ngày 23/3, tại khu vực cây xăng Nam Đồng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), Nguyễn Thăng Long (SN 1990, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, cô gái phía sau đeo một túi xách. Long bám theo chờ thời cơ cướp giật chiếc túi rồi tẩu thoát.

Khi điều khiển xe đến cầu Vĩnh Tuy, Long lấy giấy tờ và điện thoại rồi ném chiếc túi xuống sông Hồng. Sau khi về nhà, Long mở chiếc điện thoại mới cướp được ra kiểm tra thì thấy nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ với nội dung xin chuộc lại điện thoại và giấy tờ.

Long gọi điện cho chủ nhân chiếc điện thoại là chị L. và đồng ý cho chuộc lại số tài sản trên với giá 3 triệu đồng. Long nhắn tin số tài khoản ngân hàng yêu cầu chuyển khoản xong mới trả đồ. Tuy nhiên, chị L. không đồng ý nên Long không liên lạc nữa.

Trong quá trình kiểm tra chiếc điện thoại, Long phát hiện trong máy lưu nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm của chị L. nên nảy sinh ý định dùng clip nóng tống tiền.  

Trưa 24/3, Long lập một tài khoản trên mạng xã hội rồi liên hệ với chị L. đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ gửi toàn bộ ảnh và clip nhạy cảm cho bạn bè của nạn nhân.

Chị L. thỏa thuận sẽ chuyển cho Long 1 triệu đồng, nhận được điện thoại xong sẽ đưa nốt số tiền còn lại.

Ngay sau đó, Long thuê tài xế xe ôm giao giấy tờ cho chị L. và nhận 1 triệu đồng. Tuy nhiên vì sợ bị phát hiện nên Long đã cắt liên lạc, xóa dữ liệu trong chiếc iPhone 6 và đưa cho bạn gái sử dụng.

Sau đó, chị L. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Thăng Long để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Thiếu nữ 16 tuổi bị bạn trai quen qua mạng xã hội dùng clip nóng tống tiền

Thiếu nữ 16 tuổi bị bạn trai quen qua mạng xã hội dùng clip nóng tống tiền

Nam thanh niên lén quay lại cảnh quan hệ rồi dùng clip nóng tống tiền thiếu nữ 16 tuổi. Khi đối tượng đang nhận tiền thì bị công an ập vào bắt giữ.

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