Quảng Bình: Bắt giữ người đàn ông lén chụp ảnh nhạy cảm của cô gái rồi tống tiền

Nạn nhân là chị P. (SN 1992, ngụ thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy). Trước đó lợi dụng lúc chị P. sơ hở, Văn đã lén chụp ảnh nhạy cảm của chị rồi lưu lại trong điện thoại cá nhân.

Công an huyện Lệ Thủy ( Quảng Bình ) cho biết đang xử lý đối tượng Lê Đình Văn (SN 1985, ngụ thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi dọa tung ảnh nóng tống tiền .

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên người Lê Đình Văn 20 triệu đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 24/3, Văn hẹn chị P. đến quán cà phê thuộc thôn Quy Hậu (xã Liên Thủy) để nói chuyện. Tại đây, Văn ép chị P. phải đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nhạy cảm của chị này lên mạng xã hội. Khi Văn đang nhận tiền của nạn nhân thì bị Công an huyện Lệ Thủy ập vào bắt quả tang.

Cách đây không lâu, tại Cần Thơ cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên lén quay clip nhạy cảm của cô gái cùng dãy trọ rồi tống tình.

Theo điều tra, Phan Minh Hiếu (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và chị D. (SN 1994, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) ở cùng dãy trọ. Cuối tháng 2, Hiếu phát hiện khe hở có thể nhìn sang phòng tắm của chị D. nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lợi dụng cô gái sơ hở, Hiếu dùng điện thoại quay lén cảnh chị D. tắm và thay quần áo. Đối tượng yêu cầu chị phải quan hệ tình dục với mình thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại. Tuy nhiên chị D. không chấp nhận.

Hiếu quay lén cô gái trẻ cùng dãy trọ tắm rồi dùng clip nóng tống tình - Ảnh: Internet

Hiếu tiếp tục đe dọa sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội, bắt chị D. phải đưa 10 triệu đồng để chuộc clip và được chị đồng ý. Tối 13/3, tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), khi Hiếu đang nhận tiền của chị D. thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu thừa nhận dùng clip nóng tống tình nạn nhân, khi không đạt được mục đích thì hắn chuyển sang cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.