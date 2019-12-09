Cô gái cầu cứu công an vì bị 'phi công trẻ' dùng ảnh nóng tống tình, đòi tiền

Xã hội 09/12/2019 10:41

Bị 'phi công trẻ' dùng ảnh nóng tống tiền và cưỡng dâm, cô gái 26 tuổi cầu cứu công an. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hôm nay (9/12), Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi dùng ảnh nóng tống tiền và cưỡng dâm.

Cô gái cầu cứu công an vì bị 'phi công trẻ' dùng ảnh nóng tống tình, đòi tiền - Ảnh 1
Dương Văn Tuấn dùng ảnh nóng tống tiền và cưỡng dâm người phụ nữ 26 tuổi - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo Pháp Luật TP.HCM, cuối năm 2017, Tuấn và chị N.T.H. (26 tuổi) quen biết nhau qua một nhóm phượt trên Facebook. 

Biết chị H. kinh doanh rượu thuốc và đang khó khăn về kinh tế, Tuấn hứa sẽ giới thiệu cho chị chỗ lấy được nguyên liệu tốt, giá rẻ để ngâm rượu. Đổi lại chị H. phải cho Tuấn quan hệ tình dục.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị H. chấp nhận điều kiện của Tuấn. Sau đó chị đưa cho Tuấn 1 triệu đồng để mua nguyên liệu ngâm rượu nhưng Tuấn không mua. Từ đó chị H. cắt đứt liên lạc với Tuấn.  

Đến tháng 2/2019, Tuấn sử dụng tài khoản Zalo liên lạc lại với chị H. và cho biết đang giữ nhiều ảnh nóng của chị. Nếu chị H. không đồng ý quan hệ tình dục, Tuấn sẽ đăng toàn bộ ảnh nhạy cảm của chị lên mạng xã hội. Do lo sợ nên chị H. đã đồng ý.

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục nhắn tin đe dọa ép chị H. chuyển tiền. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị H. đã trình báo cơ quan công an. Dương Văn Tuấn bị bắt giữ về tội Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Thông qua sự việc trên, những bạn trẻ khi tham gia mạng xã hội cần cảnh giác khi trò chuyện với người lạ, tuyệt đối không cung cấp những hình ảnh riêng tư, tránh bị kẻ xấu lợi dụng đe dọa, uy hiếp và sử dụng vào mục đích xấu.

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Bị Huân đe dọa tung ảnh nóng cho người thân biết, chị T. đã đến nhà nghỉ để gặp hắn. Tại đây, Huân bắt chị T. phải quan hệ tình dục thì mới xóa ảnh.

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