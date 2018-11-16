Sau khi bị người tình U60 “đá” vì có tình yêu mới, chàng 'phi công trẻ' 27 tuổi đe dọa sẽ tung những bức ảnh khỏa thân của bà lên mạng xã hội.

Ngày nay, việc phụ nữ lớn tuổi thích cặp “phi công trẻ” không còn là chuyện hiếm thấy. Bên cạnh một số cặp đôi yêu nhau thật lòng, không ít quý bà tìm đến trai trẻ vì thiếu thốn tình cảm hoặc để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Những cuộc tình chóng vánh này đôi khi mang lại cho họ không ít phiền phức như câu chuyện của quý bà U60 dưới đây.

Bà T. (57 tuổi) là một người phụ nữ giàu có. Đầu năm 2018, bà quen với một thanh niên 27 tuổi điển trai tên T.S. Sau đó không lâu, hai người bắt đầu mối quan hệ. Để níu giữ tình trẻ, mỗi tháng bà T. chu cấp cho T.S số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi bị bà T. chia tay, chàng trai trẻ vô cùng đau khổ, nhiều lần nghĩ tới việc tự sát - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau đó không lâu bà T. đã đưa ra yêu cầu chia tay vì cho rằng khoảng cách tuổi tác của cả hai quá lớn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi chính thức bị “đá", T.S vẫn cảm thấy sốc và đòi người tình lớn tuổi một khoản tiền bồi thường.

Sau khi nhận được tiền bồi thường tinh thần của tình già, những tưởng mọi việc đã dừng lại. Thế nhưng sau khoảng hai tháng đau khổ, thậm chí có lúc muốn tự tử, T.S nhận ra rằng anh bị bỏ không phải vì khoảng cách tuổi tác mà do bà T. đã có người tình mới. Dù bị bắt nhưng T.S cho rằng anh xứng đáng nhận số tiền đó vì đã bị lừa dối - Ảnh: Internet Biết được sự thật, chàng trai trẻ vô cùng bức xúc nên đã dùng những bức ảnh khỏa thân của bà T. đe dọa, đòi thêm số tiền hơn 400 triệu đồng để bồi thường tổn thất về tinh thần. Anh ta dọa sẽ tung những bức ảnh này lên mạng xã hội nếu tình cũ không đưa tiền. Bị người tình trẻ mình từng bao nuôi tống tiền, bà T. chẳng những không đưa tiền mà còn gọi điện báo cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, mặc dù thừa nhận hành vi đòi tiền của mình nhưng chàng trai trẻ Trung Quốc cho rằng anh xứng đáng với số tiền đó vì đã bị 'cắm sừng'. Vụ việc bi hài này đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc một thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cam-sung-phi-cong-tre-doa-tung-anh-nong-cua-quy-ba-u60-doi-boi-thuong-ton-that-tinh-than-304215.html