Cô gái bị đe dọa tung ảnh nóng vì mê 'trai đẹp' quen qua Zalo

Xã hội 15/08/2019 19:42

Bị Huân đe dọa tung ảnh nóng cho người thân biết, chị T. đã đến nhà nghỉ để gặp hắn. Tại đây, Huân bắt chị T. phải quan hệ tình dục thì mới xóa ảnh.

Mới đây, Công an huyện Hưng hà (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Huân (SN 1988, trú tại xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cưỡng dâm và đe dọa tung ảnh nóng.

Theo điều tra ban đầu, Huân và chị T. quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo. Sau khi thấy Huân có ngoại hình không như mong đợi, chị T. đã hủy kết bạn và cắt liên lạc với Huân.

Tuy nhiên, Huân tiếp tục lập một tài khoản Zalo khác tên "Trung Anh" và sử dụng hình ảnh của người khác có ngoại hình trẻ đẹp làm ảnh đại diện và nhắn tin kết bạn với chị T. 

de doa tung anh nong 1
Trần Văn Huân đe dọa tung ảnh nóng để ép nạn nhân quan hệ tình dục - Ảnh: CAND

Sau một thời gian nói chuyện, Huân dụ dỗ chị T. chụp ảnh nửa người phía trên, không mặc áo cho Huân xem và lưu vào điện thoại của mình. Chị T. vẫn nghĩ mình đang nói chuyện với "soái ca" nên tin tưởng làm theo lời Huân.

Khi có được hình ảnh, Huân nhiều lần đe dọa tung ảnh nóng nhằm ép chị T. phải quan hệ tình dục với mình. Nếu từ chối hắn sẽ tung những hình ảnh trên lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân chị T. biết.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 30/7, Huân đến nhà nghỉ thuê phòng và nhắn tin yêu cầu chị T. đến gặp Huân để quan hệ tình dục. 

Do lo sợ bị Huân phát tán hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình, chị T. đến nhà nghỉ gặp Huân. Tại đây, chị T. đề nghị Huân xóa ảnh và từ chối quan hệ tình dục với Huân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang khi Huân đang dùng ảnh nóng tống tình và có hành vi cưỡng dâm chị T.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tài xế taxi sững sờ khi chứng kiến đôi nam nữ diễn 'cảnh nóng' ở ghế sau

Tài xế taxi sững sờ khi chứng kiến đôi nam nữ diễn 'cảnh nóng' ở ghế sau

Đôi nam nữ ngang nhiên làm "chuyện ấy" nơi công cộng, bất chấp sự có mặt của tài xế taxi khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng ảnh nóng tống tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản