Bị Huân đe dọa tung ảnh nóng cho người thân biết, chị T. đã đến nhà nghỉ để gặp hắn. Tại đây, Huân bắt chị T. phải quan hệ tình dục thì mới xóa ảnh.

Mới đây, Công an huyện Hưng hà (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Huân (SN 1988, trú tại xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cưỡng dâm và đe dọa tung ảnh nóng.

Theo điều tra ban đầu, Huân và chị T. quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo. Sau khi thấy Huân có ngoại hình không như mong đợi, chị T. đã hủy kết bạn và cắt liên lạc với Huân.

Tuy nhiên, Huân tiếp tục lập một tài khoản Zalo khác tên "Trung Anh" và sử dụng hình ảnh của người khác có ngoại hình trẻ đẹp làm ảnh đại diện và nhắn tin kết bạn với chị T.

Trần Văn Huân đe dọa tung ảnh nóng để ép nạn nhân quan hệ tình dục - Ảnh: CAND

Sau một thời gian nói chuyện, Huân dụ dỗ chị T. chụp ảnh nửa người phía trên, không mặc áo cho Huân xem và lưu vào điện thoại của mình. Chị T. vẫn nghĩ mình đang nói chuyện với "soái ca" nên tin tưởng làm theo lời Huân.

Khi có được hình ảnh, Huân nhiều lần đe dọa tung ảnh nóng nhằm ép chị T. phải quan hệ tình dục với mình. Nếu từ chối hắn sẽ tung những hình ảnh trên lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân chị T. biết.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 30/7, Huân đến nhà nghỉ thuê phòng và nhắn tin yêu cầu chị T. đến gặp Huân để quan hệ tình dục.

Do lo sợ bị Huân phát tán hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình, chị T. đến nhà nghỉ gặp Huân. Tại đây, chị T. đề nghị Huân xóa ảnh và từ chối quan hệ tình dục với Huân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang khi Huân đang dùng ảnh nóng tống tình và có hành vi cưỡng dâm chị T.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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