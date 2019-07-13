Đôi nam nữ diễn 'cảnh nóng' trong rạp chiếu phim khiến nhiều người sững sờ

Lại xuất hiện cặp đôi làm "chuyện ấy" trong rạp chiếu phim khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Sẽ chẳng có gì sai nếu thể hiện tình cảm đúng mực nơi công cộng. Thế nhưng hiện nay ngày càng nhiều bạn trẻ sẵn sàng sờ soạng, diễn cảnh nóng trước mặt người khác chẳng chút ngại ngùng.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng về đoạn video ghi lại cảnh đôi nam nữ làm "chuyện ấy" trong rạp chiếu phim. Toàn bộ vụ việc đã bị camera trong rạp ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Nam thanh niên ôm hôn, sờ soạng những bộ phận nhạy cảm trên người bạn gái trong rạp chiếu phim khiến ai nấy bức xúc - Ảnh: FB

Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết dù mọi người trong rạp đang chú ý xem phim. Tay của nam thanh niên liên tục đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của cô gái, mặc cho cô gái ra sức can ngăn. Khi bị bạn gái kiên quyết phản đối, cặp đôi lại tiếp tục xem phim như từng có chuyện gì xảy ra.

"Rạp chiếu phim chứ có phải nhà nghỉ mà muốn làm gì thì làm"; "Trong rạp có vẻ vắng nên cặp đôi mới vô tư vậy"; "Đi xem phim mà không ngờ vào rạp lại được 'thưởng thức' thêm một bộ phim khác"...., dân mạng bình luận.

Đôi nam nữ làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim vào năm 2018 - Ảnh: FB

Năm 2018, cộng đồng mạng từng xôn xao trước hình ảnh đôi nam nữ làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim. Hầu hết đều cho rằng ân ái là tự do của cá nhân bạn, nhưng không gian công cộng thuộc về nhiều người. Hành động của đôi nam nữ đã vi phạm văn hóa, đạo đức và khiến mọi người khó chịu,

Tưởng cặp đôi đang làm ‘chuyện ấy’ giữa đường, người dân tá hỏa thấy cảnh tượng này khi tới gần Nhìn thấy người chồng kéo quần lót của vợ ngay trên đường phố, nhiều người tưởng cả hai đang làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, sự thật đàng sau lại hoàn toàn khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-dien-canh-nong-trong-rap-chieu-phim-khien-nhieu-nguoi-sung-so-331053.html