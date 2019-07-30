Tài xế taxi sững sờ khi chứng kiến đôi nam nữ diễn 'cảnh nóng' ở ghế sau

Xã hội 30/07/2019 18:16

Đôi nam nữ ngang nhiên làm "chuyện ấy" nơi công cộng, bất chấp sự có mặt của tài xế taxi khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ làm "chuyện ấy" nơi công cộng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo truyền thông Malaysia, chính tài xế taxi là người đăng đoạn clip lên mạng.

Trong video, đôi nam nữ dường như coi tài xế taxi là người vô hình, thản nhiên ôm hôn cuồng nhiệt và làm những hành động nhạy cảm như đang làm chuyện ấy khiến người xem bức xúc.

Đôi nam nữ gần như dính chặt lấy nhau, chẳng rời ra một phút nào. "Cảnh nóng" khiến tài xế đỏ mặt, mắt nhìn thẳng và ngượng đến mức không dám nhìn vào gương chiếu hậu.

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Đôi nam nữ diễn cảnh nóng trên xe ô tô - Ảnh: The Sun

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích, lên án hành động vô ý thức của đôi nam nữ.

"Không hiểu sao họ làm cái trò đó khi có người thứ ba được. Bộ họ không biết xấu hổ hả?"; "Khổ thân bác tài, chắc lái xe mất tập trung lắm"; "Mấy người này nghĩ đang ở nhà riêng nên muốn làm gì thì làm hả?"... 

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến lại ném đá tài xế và cho rằng người này đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Thậm chí, dân mạng còn yêu cầu hãng xe phải xử lý tài xế này.

Sau đó đại diện của hãng xe đã lên tiếng giải thích thiết bị ghi hình gắn trên xe nhằm mục đích đề phòng tội phạm chứ không phải cố ý xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Trong trường hợp này, tài xế nên nhắc nhở khách hàng khi phát hiện họ có hành động thân mật quá mức thay vì đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. 

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Từ khóa:   hành động phản cảm

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