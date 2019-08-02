Người phụ nữ có chồng bị nhân tình U70 tống tình lẫn tiền bằng clip 'nóng'

Xã hội 02/08/2019 10:42

Dù đã có chồng nhưng bà H. vẫn nhiều lần vào khách sạn với ông T. Mỗi lần như vậy, cả hai đều quay clip làm kỷ niệm. Đến khi bà H. muốn chia tay thì bị tình nhân tống tình, tống tiền bằng clip "nóng".

Sáng nay (2/8), trao đổi với báo chí, một lãnh đạo VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với đối tượng N.C.T (sinh năm 1954, trú phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là bà P.T.H (sinh năm 1976, trú xã Trường Xuân, huyện Đắk Song). Bà H. bị ông T. tống tiền bằng clip "nóng".

Theo thông tin từ Bảo vệ pháp luật, từ tháng 7/2018, ông T. và bà H. có quan hệ tình cảm với nhau. Mặc dù bà H. đã có gia đình nhưng cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau vào nhà nghỉ. Mỗi lần như vậy, ông T. thường quay lại để làm kỷ niệm.

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Người phụ nữ có chồng bị tình nhân tống tiền bằng clip 'nóng' - Ảnh minh họa: Internet

Đến tháng 6/2019, bà H. muốn chia tay nhưng ông T. không đồng ý. Sau đó, người đàn ông này đã gửi đoạn clip quay lại cảnh ân ái của cả hai cho bà H. và đe dọa nếu không tiếp tục mối quan hệ sẽ gửi cho chồng và gia đình bà H.

Đến tháng 7/2019, vì sợ gia đình biết chuyện nên bà H. đã liên hệ với nhân tình để lấy lại đoạn clip nhạy cảm. Tuy nhiên, ông H. yêu cầu được quan hệ lần cuối và vòi số tiền 3 triệu đồng.

Đến ngày 22/7/2019, khi ông T. đang nhận 3 triệu đồng và chuẩn bị quan hệ với bà H. tại một khách sạn thuộc phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa thì bị lực lượng Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang.

Đây không phải trường hợp đầu tiên chị em bị tình nhân tống tiền bằng những clip ân ái. Cách đây không lâu, vụ việc một gã thanh niên trẻ tống tiền người tình lớn tuổi bằng clip nóng khiến dư luận xôn xao.

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Cường bị bắt khi tống tiền người tình trong quán cà phê - Ảnh: Internet

Theo đó, Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) đã quen biết bà D. (46 tuổi, ngụ thị trấn Quy Đạt) và nảy sinh tình cảm. Trong những lần cả hai quan hệ, Cường đã dùng điện thoại quay lại. Sau đó, Cường đe dọa bà D. phải đưa 5 triệu đồng nếu không sẽ tung hết clip “nóng” lên mạng xã hội. Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình nên bà D. đã làm theo lời tình trẻ.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/6, khi cả hai hẹn nhau gặp tại một quán cà phê để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quen qua mạng xã hội, ‘phi công trẻ’ dùng clip nóng tống tiền người tình hơn mình 14 tuổi

Quen qua mạng xã hội, ‘phi công trẻ’ dùng clip nóng tống tiền người tình hơn mình 14 tuổi

Để có tiền tiêu xài, Cường đã tống tiền bằng clip nóng của mình với người tình lớn tuổi. Trong lúc đang giao dịch, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

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Từ khóa:   tống tiền người tình

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