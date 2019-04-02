Chân dung cụ ông U70 dùng clip nóng tống tiền, ép tình trẻ quan hệ dù biết là bà con

Xã hội 02/04/2019 11:46

Sau khi bị tình trẻ chia tay, cụ ông 62 tuổi đã dùng những clip ân ái để tống tiền và ép quan hệ.

Hôm nay (2/4), Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bàn giao nghi can Trần Văn Hiền (62 tuổi, ngụ Bình Dương) cho Công an phường Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một) để điều tra.

Theo thông tin từ Dân Việt, khoảng 8 giờ hôm qua, Đội “hiệp sĩ” nhận được tin báo từ chị Y. (sinh năm 1972, ngụ TP. Thủ Dầu Một) về việc bị một người đàn ông tống tiền 20 triệu đồng.

Chân dung cụ ông U70 dùng clip nóng tống tiền, ép tình trẻ quan hệ dù biết là bà con - Ảnh 1
Ông Hiếu dùng clip nóng tống tiền, ép tình cũ quay lại - Ảnh: Internet

Được biết, chị Y. sau khi ly dị chồng thì gặp ông Hiền. Sau một thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ với nhau. Trong những lần thân mật thì ông Hiền có chụp, quay lại cảnh "nóng" để làm kỷ niệm.

Thời gian gần đây, vì biết cả hai có quan hệ bà con nên chị H. đề nghị chia tay, chấm dứt tình cảm. Tuy nhiên, ông Hiền không đồng ý. Sau đó người này trở mặt, dọa sẽ gửi hình thân mật của hai người cho bà con dòng họ xem. Ông ta yêu cầu chị Y. đưa số tiền 20 triệu và tiếp tục qua lại mới không gửi hình.

Vì quá lo sợ, chị Y. đã cầu cứu Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Ngay khi nhận được tin, đội đã phối hợp cùng cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Chân dung cụ ông U70 dùng clip nóng tống tiền, ép tình trẻ quan hệ dù biết là bà con - Ảnh 2
Được biết ông Hiếu và chị Y. có quan hệ họ hàng với nhau - Ảnh: Internet

Biết được tin chị Y. và ông Hiền hẹn gặp ở phường Phúc Cường, tỉnh Bình Dương, các “hiệp sĩ” đã theo dõi và bắt được đối tượng này dù ông ta đã cảnh giác, liên tục đổi điểm hẹn.

Dùng clip nóng tống tiền người tình của bạn: Mẹ tin con

Dùng clip nóng tống tiền người tình của bạn: Mẹ tin con

Đối tượng dùng clip nóng tống tiền phụ nữ được nhận xét là người hiền lành và chưa có tiền án tiền sự nào.

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