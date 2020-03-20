Hé lộ lời khai của nhân viên y tế quay lén cô gái cùng dãy trọ tắm rồi tống tình

Nam thanh niên dùng clip nóng tống tình cô gái cùng dãy trọ bất thành nên quay sang cưỡng đoạt tài sản.

Hôm nay (20/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Minh Hiếu (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo lời khai, Hiếu và chị D. (SN 1994, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) ở cùng dãy trọ. Cuối tháng 2, Hiếu phát hiện khe hở có thể nhìn sang phòng tắm của chị D. nên nảy sinh ý định đồi bại.

Hiếu quay lén cô gái trẻ cùng dãy trọ tắm rồi dùng clip nóng tống tình - Ảnh: Zing

Lợi dụng cô gái sơ hở, Hiếu dùng điện thoại quay lén cảnh chị D. tắm và thay quần áo. Sau đó, Hiếu để lại số điện thoại, yêu cầu chị D. nhắn tin nói chuyện. Đối tượng gửi clip, hình ảnh chị D. tắm và yêu cầu chị phải quan hệ tình dục với mình thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại. Tuy nhiên chị D. không chấp nhận.

Hiếu tiếp tục đe dọa sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội, bắt chị D. phải đưa 10 triệu đồng để chuộc clip và được chị đồng ý. Tối 13/3, tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), khi Hiếu đang nhận tiền của chị D. thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu thừa nhận dùng clip nóng tống tình nạn nhân, khi không đạt được mục đích thì hắn chuyển sang cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-loi-khai-cua-nhan-vien-y-te-quay-len-co-gai-cung-day-tro-tam-roi-tong-tinh-354317.html