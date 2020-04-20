Cướp điện thoại có clip nóng, nam thanh niên tống tiền cô gái

Xã hội 20/04/2020 18:49

Sau khi cướp được chiếc điện thoại của một cô gái, Long phát hiện có ảnh và clip nhạy cảm liền tìm cách đe dọa, dùng clip nóng tống tiền nạn nhân.

Ngày 20/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thăng Long (SN 1990, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi khác.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 24/3, chị L. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) trình báo về việc bị cướp giật chiếc túi xách. Trong túi có một chiếc điện thoại iPhone 6 và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau đó, có đối tượng dùng hình ảnh và clip nhạy cảm trong điện thoại đã mất để tống tiền chị L.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Thăng Long để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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Nguyễn Thăng Long giật túi xách, dùng clip nóng trong điện thoại cướp được để tống tiền cô gái - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Theo khai nhận, vào 23 giờ ngày 23/3, tại khu vực cây xăng Nam Đồng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), Long phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, cô gái phía sau đeo một túi xách. Long bám theo chờ thời cơ cướp giật chiếc túi rồi tẩu thoát.

Khi điều khiển xe đến cầu Vĩnh Tuy, Long lấy giấy tờ và điện thoại rồi ném chiếc túi xuống sông Hồng. Sau khi về nhà, Long mở chiếc điện thoại mới cướp được ra kiểm tra thì thấy nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ với nội dung xin chuộc lại điện thoại và giấy tờ.

Long gọi điện cho chị L. và đồng ý cho chuộc lại số tài sản trên với giá 3 triệu đồng. Long nhắn tin số tài khoản ngân hàng yêu cầu chuyển khoản xong mới trả đồ. Tuy nhiên, chị L. không đồng ý nên Long không liên lạc nữa.

Trong quá trình kiểm tra chiếc điện thoại, Long phát hiện trong máy lưu nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm của chị L. nên nảy sinh ý định dùng clip nóng tống tiền.  

Trưa 24/3, Long lập một tài khoản trên mạng xã hội rồi liên hệ với chị L. đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ gửi toàn bộ ảnh và clip nhạy cảm cho bạn bè của nạn nhân.

Chị L. thỏa thuận sẽ chuyển cho Long 1 triệu đồng, nhận được điện thoại xong sẽ đưa nốt số tiền còn lại.

Ngay sau đó, Long thuê tài xế xe ôm giao giấy tờ cho chị L. và nhận 1 triệu đồng. Tuy nhiên vì sợ bị phát hiện nên Long đã cắt liên lạc, xóa dữ liệu trong chiếc iPhone 6 và đưa cho bạn gái sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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