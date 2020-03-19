Dụ dỗ chụp ảnh nóng, thanh niên tống tiền cô gái và đòi quan hệ 1 tháng

Xã hội 19/03/2020 11:56

Nam thanh niên dọa tung ảnh nóng, ép cô gái đưa 30 triệu đồng và phải đồng ý quan hệ 1 tháng.

Mới đây, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) bắt quả tang Nguyễn Quốc Bảo (ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận) tống tiền, ép quan hệ tình dục với một cô gái sau khi dọa tung ảnh nóng của cô này lên mạng.

Thông tin ban đầu, Bảo làm quen với chị B. ở phường Tân An qua mạng xã hội. Sau đó, Bảo dụ dỗ chị B. chụp ảnh nóng với thù lao 15 triệu đồng và được chị đồng ý. Sau khi chụp xong Bảo đòi cô gái trả 30 triệu đồng và phải quan hệ tình dục trong 1 tháng, nếu không sẽ tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Nhiều ngày sau đó, Bảo liên tục nhắn tin yêu cầu cô gái chuyển tiền và đòi quan hệ tình dục.

Tối 18/3, chị B. đồng ý gặp Bảo tại một khu du lịch vào ban đêm. Trên đường đi thì xe của cô gái bất ngờ bị lủng lốp. Bảo chạy xe đến gặp, ép cô gái vào lề để quan hệ tình dục. Đúng lúc này, Đội xung kích bảo vệ đường phố thị xã La Gi xuất hiện, đưa Bảo về trụ sở công an.

doa tung anh nong 1
Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp dọa tung clip nóng nhằm chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ nhận được trình báo của chị V. (SN 1994, làm nhân viên bán hàng) về việc bị Phan Minh Hiếu (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) dùng ảnh nóng tống tiền 10 triệu đồng.

Trong thời gian ở cùng dãy trọ, Hiếu đã lén dùng điện thoại đưa qua lỗ thông gió của phòng trọ để quay cảnh chị V. tắm.

Sau đó, Hiếu để lại số điện thoại, yêu cầu chị V. nhắn tin nói chuyện. Đối tượng gửi clip, hình ảnh chị V. tắm và yêu cầu chị phải ngủ với mình một đêm thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại. Tuy nhiên chị V. không chấp nhận.

Hiếu tiếp tục đe dọa sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội, bắt chị V. phải đưa 10 triệu đồng để chuộc clip.

Tối 13/3, tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), khi Hiếu đang nhận tiền của chị V. thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Được biết, Hiếu là y sĩ đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Cần Thơ. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhân viên y tế quay lén cô gái cùng dãy trọ tắm rồi dùng clip nóng tống tiền

Nhân viên y tế quay lén cô gái cùng dãy trọ tắm rồi dùng clip nóng tống tiền

Thanh niên 9x lén đưa điện thoại qua lỗ thông gió của phòng trọ để quay cảnh cô gái cùng dãy trọ tắm, sau đó dùng clip nóng tống tiền nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Thuận dọa tung ảnh nóng tống tiền dùng clip nóng tống tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản