Dụ dỗ chụp ảnh nóng, thanh niên tống tiền cô gái và đòi quan hệ 1 tháng

Nam thanh niên dọa tung ảnh nóng, ép cô gái đưa 30 triệu đồng và phải đồng ý quan hệ 1 tháng.

Mới đây, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) bắt quả tang Nguyễn Quốc Bảo (ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận) tống tiền, ép quan hệ tình dục với một cô gái sau khi dọa tung ảnh nóng của cô này lên mạng. Thông tin ban đầu, Bảo làm quen với chị B. ở phường Tân An qua mạng xã hội. Sau đó, Bảo dụ dỗ chị B. chụp ảnh nóng với thù lao 15 triệu đồng và được chị đồng ý. Sau khi chụp xong Bảo đòi cô gái trả 30 triệu đồng và phải quan hệ tình dục trong 1 tháng, nếu không sẽ tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Nhiều ngày sau đó, Bảo liên tục nhắn tin yêu cầu cô gái chuyển tiền và đòi quan hệ tình dục.

Tối 18/3, chị B. đồng ý gặp Bảo tại một khu du lịch vào ban đêm. Trên đường đi thì xe của cô gái bất ngờ bị lủng lốp. Bảo chạy xe đến gặp, ép cô gái vào lề để quan hệ tình dục. Đúng lúc này, Đội xung kích bảo vệ đường phố thị xã La Gi xuất hiện, đưa Bảo về trụ sở công an. Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Người Lao Động Trước đó tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp dọa tung clip nóng nhằm chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ nhận được trình báo của chị V. (SN 1994, làm nhân viên bán hàng) về việc bị Phan Minh Hiếu (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) dùng ảnh nóng tống tiền 10 triệu đồng. Trong thời gian ở cùng dãy trọ, Hiếu đã lén dùng điện thoại đưa qua lỗ thông gió của phòng trọ để quay cảnh chị V. tắm. Sau đó, Hiếu để lại số điện thoại, yêu cầu chị V. nhắn tin nói chuyện. Đối tượng gửi clip, hình ảnh chị V. tắm và yêu cầu chị phải ngủ với mình một đêm thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại. Tuy nhiên chị V. không chấp nhận. Hiếu tiếp tục đe dọa sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội, bắt chị V. phải đưa 10 triệu đồng để chuộc clip. Tối 13/3, tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), khi Hiếu đang nhận tiền của chị V. thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Được biết, Hiếu là y sĩ đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Cần Thơ. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhân viên y tế quay lén cô gái cùng dãy trọ tắm rồi dùng clip nóng tống tiền Thanh niên 9x lén đưa điện thoại qua lỗ thông gió của phòng trọ để quay cảnh cô gái cùng dãy trọ tắm, sau đó dùng clip nóng tống tiền nạn nhân.

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