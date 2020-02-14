Phát hiện chồng ngoại tình, vợ tống tiền cưỡng đoạt tài sản bồ nhí

Ngoại tình 14/02/2020 10:30

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ tống tiền, cưỡng đoạt tài sản tình địch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Bùi Văn Hậu (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng năm 2018, ông Đ.Q.T. (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai, chồng bà Hậu) có quan hệ tình cảm với chị N. (SN 1990, ngụ TP. Bà Rịa). Cả hai nhiều lần gặp nhau ở nhà nghỉ để "tâm sự".

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ tống tiền cưỡng đoạt tài sản bồ nhí - Ảnh 1
Phát hiện chồng ngoại tình, vợ tống tiền cưỡng đoạt tài sản bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7/2019, bà Hậu phát hiện mối quan hệ của chồng và chị N. Người phụ nữ nảy sinh ý định tống tiền nên nhiều lần đe dọa, uy hiếp chị N. Nếu chị N. không chịu đưa tiền, bà Hậu sẽ phát tán thông tin về mối quan hệ bất chính lên mạng cho mọi người biết. Do lo sợ nên chị N. đã trình báo công an.

Nhận được tin, công an đã mật phục bắt quả tang khi bà Hậu đang nhận tiền của chị N. Tại cơ quan công an, bà Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Trước đó tại TP. Bà Rịa cũng xảy ra vụ cô gái 19 tuổi tống tiền người tình 70 tuổi bằng clip nóng.

Theo điều tra, ông S. (tên đã thay đổi, 70 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có vợ nhưng vẫn đi lại với H.T. (19 tuổi). Sau đó, cả 2 nhiều lần vào nhà nghỉ quan hệ.

Mỗi lần như vậy, T. lại dùng máy quay phim ghi lại cảnh nóng với người tình để làm kỷ niệm. Sau đó, do mâu thuẫn nên cả hai chia tay.

Mới đây, T. không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định dùng các clip nóng để tống tiền người tình 70 tuổi. Ông S. đã cho T. 17 triệu đồng. Tuy nhiên, T. lại uy hiếp, buộc ông S. đưa thêm 20 triệu đồng. Trong lúc cô gái đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

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