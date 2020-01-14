Nữ sinh viên Trà Vinh bị bạn quen qua Zalo bắt cóc tống tiền 5 tỷ

Xã hội 14/01/2020 14:43

Hẹn gặp bạn quen qua Zalo, nữ sinh viên ở Trà Vinh bị bắt cóc tống tiền 5 tỷ đồng.

Mới đây, một nữ sinh viên Trà Vinh bị bắt cóc tống tiền 5 tỷ đồng khiến dư luận địa phương xôn xao. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án. 

Theo điều tra ban đầu, trưa 13/1, Công an TP. Trà Vinh nhận được tin báo về việc một nữ sinh viên trường Đại học Trà Vinh bị một nhóm đối tượng bắt cóc. Sau đó, gia đình nữ sinh viên nhận được cuộc gọi tống tiền 5 tỷ đồng. 

Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra, truy bắt hung thủ. 

Sau 5 tiếng tích cực điều tra, cơ quan công an bắt quả tang nhóm đối tượng khi chúng đang nhận tiền của gia đình nữ sinh tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

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Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (trái) và Nguyễn Chí Tâm - Ảnh: Vietnamnet

Danh tính 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992), Trần Minh Hiếu (SN 1996, cùng ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Lời khai ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng biết nữ sinh viên là con một gia đình khá giả ở Trà Vinh. Do thiếu nợ, các đối tượng lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh nhằm đòi tiền chuộc. Chúng làm quen với nữ sinh qua mạng xã hội Zalo, sau đó hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.

Hiện nữ sinh viên đã được đưa về gia đình. Nhóm đối tượng được di lý từ Cần Thơ về Trà Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   tống tiền Trà Vinh Cần Thơ

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