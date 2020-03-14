Nhân viên y tế quay lén cô gái cùng dãy trọ tắm rồi dùng clip nóng tống tiền

Vào chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ nhận được trình báo của chị V. (SN 1994, làm nhân viên bán hàng) về việc bị Phan Minh Hiếu dùng ảnh nóng tống tiền 10 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Minh Hiếu (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó, Hiếu để lại số điện thoại, yêu cầu chị V. nhắn tin nói chuyện. Đối tượng gửi clip, hình ảnh chị V. tắm và yêu cầu chị phải ngủ với mình một đêm thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại. Tuy nhiên chị V. không chấp nhận.

Theo thông tin đăng tải trên Bảo vệ pháp luật, trong thời gian ở cùng dãy trọ, Hiếu đã lén dùng điện thoại đưa qua lỗ thông gió của phòng trọ để quay cảnh chị V. tắm.

Hiếu tiếp tục đe dọa sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội, bắt chị V. phải đưa 10 triệu đồng để chuộc clip.

Tối 13/3, tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), khi Hiếu đang nhận tiền của chị V. thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

Được biết, Hiếu là y sĩ đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Cần Thơ. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, Công an TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũng tạm giữ đối tượng Lê Thành Tín (25 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng năm 2017, chị L. (SN 1988, ngụ Tây Ninh) quen biết với Tín qua mạng xã hội và cả 2 nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quan nhau, chị L. đã gửi nhiều ảnh nóng của mình cho Tín xem.

Gửi ảnh nóng cho 'phi công trẻ', người phụ nữ hơn 30 tuổi bị tống tiền - Ảnh: Internet

Mới đây, Tín thiếu tiền tiêu xài ép chị L. phải chuyển tiền, nếu không Tín sẽ tung hình ảnh nóng của chị lên mạng xã hội.

Do Lo sợ, chị L. chuyển tiền cho Tín 2 lần với số tiền 5 triệu đồng. Ngày 6/2, Tín tiếp tục yêu cầu chị L. chuyển thêm 20 triệu đồng.

Chị L. đồng ý nhưng với điều kiện buộc Tín phải đưa tất cả ảnh nóng của chị. Sáng 13/2, Tín nhận tiền và đưa hình ảnh cho chị L. tại 1 quán cà phê ở Tây Ninh thì bị công an ập vào bắt quả tang. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.