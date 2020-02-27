Ghen tuông, thanh niên bắt bạn gái cởi áo quỳ gối xin lỗi rồi chụp ảnh đăng Facebook

Xã hội 27/02/2020 15:57

Do ghen tuông, nam thanh niên bắt bạn gái quỳ gối xin lỗi trong tình trạng không mặc áo rồi chụp ảnh lại. Khi chia tay, hắn ta đã đăng những hình ảnh này lên Facebook nhằm làm nhục người yêu cũ.

Ngày 27/2, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Làm nhục người khác.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Linh bị TAND huyện Củ Chi tuyên phạt 1 năm tù giam về tội danh này. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

ghen tuong 1
Bị cáo Nguyễn Chí Linh - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2017, Linh và chị D. (ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) có quan hệ  tình cảm. Đến tháng 10/2018, Linh phát hiện chị D. nhắn tin qua lại với người đàn ông khác nên ghen tuông, bắt người yêu vào nhà nghỉ làm rõ mọi chuyện.

Tại đây, Linh ép chị D. cởi áo quỳ gối xin lỗi mình rồi dùng điện thoại chụp ảnh lại. Linh đe dọa nếu chị D. còn không chung thủy hoặc nói lời chia tay thì hắn ta sẽ đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội. 

Đến ngày tháng 1/2019, Linh một lần nữa lại ép người yêu vào nhà trọ vì ghen tuông. Tại đây, Linh đánh chị D. và đòi lại quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Do không có tiền, chị D. phải đưa chiếc vòng vàng cho Linh. Một tuần sau, Linh tiếp tục đòi tiền thì chị D. nói bán chiếc vòng vàng rồi chia tay. Sau đó, Linh mang chiếc vòng đi bán được 2,2 triệu đồng.

Tối 16/1/2019, sau khi nhậu xong, Linh đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị D. rồi đăng ảnh chị D. quỳ xin lỗi trong tình trạng không mặc áo kèm theo dòng trạng thái "Em chỉ câu like mọi người đừng ném đá". Hai ngày sau, chị D. đã tố cáo hành vi của Linh đến cơ quan công an. 

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm đã tuyên án đúng người, đúng tội nên đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh.

Cô gái cầu cứu công an vì bị 'phi công trẻ' dùng ảnh nóng tống tình, đòi tiền

Cô gái cầu cứu công an vì bị 'phi công trẻ' dùng ảnh nóng tống tình, đòi tiền

Bị 'phi công trẻ' dùng ảnh nóng tống tiền và cưỡng dâm, cô gái 26 tuổi cầu cứu công an. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   dọa tung ảnh sex tung ảnh nóng trên mạng xã hội làm nhục người khác

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản