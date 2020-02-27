Do ghen tuông, nam thanh niên bắt bạn gái quỳ gối xin lỗi trong tình trạng không mặc áo rồi chụp ảnh lại. Khi chia tay, hắn ta đã đăng những hình ảnh này lên Facebook nhằm làm nhục người yêu cũ.

Ngày 27/2, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Làm nhục người khác.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Linh bị TAND huyện Củ Chi tuyên phạt 1 năm tù giam về tội danh này. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Nguyễn Chí Linh - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2017, Linh và chị D. (ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) có quan hệ tình cảm. Đến tháng 10/2018, Linh phát hiện chị D. nhắn tin qua lại với người đàn ông khác nên ghen tuông, bắt người yêu vào nhà nghỉ làm rõ mọi chuyện.

Tại đây, Linh ép chị D. cởi áo quỳ gối xin lỗi mình rồi dùng điện thoại chụp ảnh lại. Linh đe dọa nếu chị D. còn không chung thủy hoặc nói lời chia tay thì hắn ta sẽ đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Đến ngày tháng 1/2019, Linh một lần nữa lại ép người yêu vào nhà trọ vì ghen tuông. Tại đây, Linh đánh chị D. và đòi lại quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Do không có tiền, chị D. phải đưa chiếc vòng vàng cho Linh. Một tuần sau, Linh tiếp tục đòi tiền thì chị D. nói bán chiếc vòng vàng rồi chia tay. Sau đó, Linh mang chiếc vòng đi bán được 2,2 triệu đồng.

Tối 16/1/2019, sau khi nhậu xong, Linh đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị D. rồi đăng ảnh chị D. quỳ xin lỗi trong tình trạng không mặc áo kèm theo dòng trạng thái "Em chỉ câu like mọi người đừng ném đá". Hai ngày sau, chị D. đã tố cáo hành vi của Linh đến cơ quan công an.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm đã tuyên án đúng người, đúng tội nên đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh.

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