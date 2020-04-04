Có chồng vẫn đi khách sạn quan hệ với người tình, người phụ nữ cầu cứu vì bị tống tiền

Xã hội 04/04/2020 13:13

Mỗi lần đi khách sạn, Đô dùng điện thoại lén quay lại cảnh ân ái với chị T. rồi dùng clip nóng tống tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đô (28 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi dùng clip nóng tống tiền.

Có chồng vẫn đi khách sạn quan hệ với người tình, người phụ nữ cầu cứu vì bị tống tiền - Ảnh 1
Nguyễn Văn Đô dùng clip nóng tống tiền người phụ nữ đã có chồng - Ảnh: Tổ Quốc

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2020, Đô quen biết với chị T. (34 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa). Dù chị T. đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với Đô.

Trong thời gian quen nhau, cả hai nhiều lần đi khách sạn quan hệ tình dục. Mỗi lần như vậy, Đô lại dùng điện thoại lén quay lại cảnh ân ái giữa hai người.

Đến ngày 20/3, chị T. sợ bị gia đình phát hiện nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái. Tuy nhiên Đô không đồng ý.

Biết chị T. lo sợ, Đô lập một tài khoản Zalo tên Vi Hồng kết bạn với chị T. Tài khoản này gửi cho chị T. những hình ảnh ân ái quay lén trước đó rồi đòi 40 triệu đồng tiền chuộc. Nếu không những hình ảnh nhạy cảm này sẽ được gửi đến cho chồng chị T. 

Sợ tổn hại đến danh dự và cuộc sống gia đình nên chị T. đã đồng ý với yêu cầu của Đô, đồng thời trình báo công an. Trưa 26/3, chị T. đi đến một quán cà phê thuộc địa bàn phường An Bình, TP. Biên Hòa để gặp và giao tiền cho Đô thì bị công an bắt quả tang. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Năm 2019, tại Bắc Giang cũng xảy ra trường người phụ nữ đã có gia đình bị nhân tình tống tiền gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, Lê Đình Quốc (SN 1986, trú ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng nhiều tài khoản Facebook để làm quen với chị H. (28 tuổi, trú tại TP. Bắc Giang).

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, Quốc đã tìm cách dùng điện thoại chụp được ảnh khỏa thân của chị H. với mục đích tống tiền bằng clip nóng.

Sau đó, Quốc gọi điện hỏi vay chị H. 6 triệu đồng nhưng chị không đồng ý. Quốc lập tức trở mặt, dọa sẽ đăng các ảnh, video khỏa thân của chị H. lên mạng xã hội.

Sợ gia đình biết chuyện, chị H. đồng ý chuyển cho Quốc số tiền trên. Khi nhận tiền, Quốc nói đã xóa hết ảnh, clip nóng.

Tuy nhiên, Quốc tiếp tục liên lạc với chị H. nhiều lần nhưng không được. Nghĩ chị H. trốn tránh, Quốc đã gửi ảnh và clip nóng của chị H. cho người quen của chị. Quốc nghĩ người quen này sẽ đánh tiếng, nếu chị H. còn không chịu liên lạc hắn sẽ tung toàn bộ video và clip lên Facebook.

Không lâu sau chị H. chủ động liên lạc với Quốc. Lần này hắn bắt chị H. phải chuyển cho hắn 10 triệu đồng vào tài khoản.

Sau nhiều lần chấp nhận hạ giá mà không được, Quốc đã nhắn tin và gửi ảnh khỏa thân cho chồng chị H. Vì lo sợ nên chị H. đã chuyển cho Quốc thêm 5 triệu đồng rồi trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện trong điện thoại của Quốc có nhiều video và ảnh khỏa thân của chị H. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi tống tiền bằng ảnh nóng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Lê Đình Văn lén chụp ảnh nhạy cảm của chị P. rồi dọa tung ảnh nóng tống tiền. Khi đối tượng đang cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân thì bị công an ập vào bắt quả tang.

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