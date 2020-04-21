Thiếu nữ 16 tuổi bị bạn trai quen qua mạng xã hội dùng clip nóng tống tiền

Xã hội 21/04/2020 17:44

Nam thanh niên lén quay lại cảnh quan hệ rồi dùng clip nóng tống tiền thiếu nữ 16 tuổi. Khi đối tượng đang nhận tiền thì bị công an ập vào bắt giữ.

Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Ngọc Quỳnh (SN 1997, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Quỳnh đang làm công nhân ở Nha Trang. Đầu tháng 4/2020, Quỳnh làm quen với cô gái tên X. (SN 2005, trú ở Nha Trang) qua mạng xã hội. Ít ngày sau, Quỳnh rủ X. đi chơi sau đó vào nhà nghỉ ở xã Vĩnh Ngọc để quan hệ. Quỳnh còn dùng điện thoại lén quay lại cảnh ân ái giữa hai người với mục đích dùng clip nóng tống tiền.

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Lê Ngọc Quỳnh dùng clip nóng tống tiền bạn gái 16 tuổi - Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 20/4, Quỳnh gửi đoạn clip cho X. và ép cô đưa 4 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip giữa 2 người lên mạng xã hội. Cô gái đã đồng ý và hẹn Quỳnh đến đầu đường Phạm Tu (phường Vĩnh Hải) để đưa tiền. Khi Quỳnh đang nhận tiền của nạn nhân thì bị công an ập vào bắt quả tang. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đô (28 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi dùng clip nóng tống tiền.

Theo điều tra, khoảng tháng 2/2020, Đô quen biết với chị T. (34 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa). Dù chị T. đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với Đô.

Trong thời gian quen nhau, cả hai nhiều lần đi khách sạn quan hệ tình dục. Mỗi lần như vậy, Đô lại dùng điện thoại lén quay lại cảnh ân ái giữa hai người.

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Nguyễn Văn Đô dùng clip nóng tống tiền người phụ nữ đã có chồng - Ảnh: Internet

Đến ngày 20/3, chị T. sợ bị gia đình phát hiện nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái. Tuy nhiên Đô không đồng ý.

Biết chị T. lo sợ, Đô lập một tài khoản Zalo tên Vi Hồng kết bạn với chị T. Tài khoản này gửi cho chị T. những hình ảnh ân ái quay lén trước đó rồi đòi 40 triệu đồng tiền chuộc. Nếu không những hình ảnh nhạy cảm này sẽ được gửi đến cho chồng chị T. 

Sợ tổn hại đến danh dự và cuộc sống gia đình nên chị T. đã đồng ý với yêu cầu của Đô, đồng thời trình báo công an. Trưa 26/3, chị T. đi đến một quán cà phê thuộc địa bàn phường An Bình, TP. Biên Hòa để gặp và giao tiền cho Đô thì bị công an bắt quả tang. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Cướp điện thoại có clip nóng, nam thanh niên tống tiền cô gái

Cướp điện thoại có clip nóng, nam thanh niên tống tiền cô gái

Sau khi cướp được chiếc điện thoại của một cô gái, Long phát hiện có ảnh và clip nhạy cảm liền tìm cách đe dọa, dùng clip nóng tống tiền nạn nhân.

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