Nhận 400.000đ để 'thông chốt' cho thanh niên đi thăm vợ, 2 đối tượng bị bắt giữ

Do không có giấy xét nghiệm COVID-19, nam thanh niên đã trả tiền cho 2 người dân tại TP. Uông Bí để họ đưa qua chốt kiểm soát vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh để sang thăm nhà vợ.

Theo báo Tiền Phong, mới đây, Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh) vừa bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Đặng Văn Quy (SN 1968) và Nguyễn Duy Lan (SN 1972) đều trú tại TP. Uông Bí có hành vi đưa người qua chốt kiểm dịch COVID-19 mà không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Từ trái qua phải: Bùi Đình N., Nguyễn Duy Lan và Đặng Văn Quy - Ảnh: Gia Đình và Xã Hội

Theo thông tin của Gia Đình và Xã Hội, liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 13/7, anh Bùi Đình N. (SN 1997), trú tại huyện An Lão (TP. Hải Phòng) ra nhà vợ tại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tuy nhiên, do không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên nam thanh niên này đã tìm cách trốn chốt kiểm soát để vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lúc này, N. đã gặp và trả cho Đặng Văn Quy và Nguyễn Duy Lan, đều trú tại phường Phương Nam (TP. Uông Bí) số tiền 400 nghìn đồng để đưa N. trót lọt qua chốt kiểm soát. Khi đang thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng bị tổ công tác Công an phường Phương Nam kiểm tra, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Phương Nam lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

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