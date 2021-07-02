Phượt thủ Bình Dương 'lách' chốt kiểm dịch, đăng video hướng dẫn trốn khai báo y tế khi đi du lịch

Đi phượt từ Bình Dương nhưng nam thanh niên không khai báo y tế khi đến Đà Lạt, lại cả gan đăng video hướng dẫn du khách cách trốn khai báo khi qua chốt kiểm dịch.
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Theo thông tin từ Zing News, công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Nguyễn Tấn Thường (30 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Tiếng) về hành vi xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
Cụ thể, vào ngày 28/6, Thường cùng nhóm bạn đi phượt. Khi đến chốt kiểm soát tại đèo Chuối thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, anh ta cùng bạn vào khai báo y tế.
Cơ quan chức năng cho Thường di chuyển và yêu cầu khi đến Đà Lạt phải khai báo y tế một lần nữa. Tuy nhiên, Thường không thực hiện như cam kết.
Đêm 29/6, Thường về Bình Dương và đăng video hướng dẫn người ở địa phương đang có dịch cách trốn khai báo y tế khi đi du lịch Đà Lạt.