Mới đây, tại chốt kiểm dịch trước trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, một nhóm người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương hòng qua mặt lực lượng chức năng, trốn khai báo y tế.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 2) cho biết, vào 20h30 phút ngày 26/6 tại chốt kiểm dịch trước Trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội 2 làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện một xe ô tô cứu thương, biển số 34A 389-86 đi từ hướng Hải Phòng sang Quảng Ninh qua chốt kiểm dịch không dừng khai báo y tế.

Tổ công tác phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 6 người, gồm một lái xe và 5 người ngồi trong khoang phía sau.

Ban đầu những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu nhưng khi lực lượng chức năng khai thác lái xe P.C.H.L. (sinh năm 1994, trú tại Nam Sách, Hải Dương) thì thấy đối tượng quanh co, có nhiều biểu hiện bất minh. Lái xe L. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng.

Xe cứu thương chở 5 bệnh nhân 'giả' - Ảnh: Nhân Dân

Sau thời gian làm việc với cảnh sát giao thông, cả 5 người trên xe đều thú nhận có hộ khẩu thường trú tại Gia Lộc, Hải Dương và bước đầu khai nhận không phải là bệnh nhân, đã dùng chiêu thức thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm. Với thủ đoạn trên họ hy vọng sẽ "thông" chốt mà không phải dừng để khai báo y tế.

Hiện vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho Công an thị xã Quảng Yên xác minh, xử lý.

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