Nguyên nhân vụ trụ điện bật gốc, đổ ngang đường, người dân 'điếng người' kể lại tiếng nổ kinh hoàng

Xã hội 17/04/2022 14:04

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã thông tin nguyên nhân dẫn đến sự cố trụ điện bị bật gốc ngã ra đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình.

Theo báo Dân Việt đưa tin, tối 16/4, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) thông tin liên quan đến sự cố trụ điện trên đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) bị bật gốc ngã ra đường.

Theo EVN HCMC, trước khi xảy ra sự cố tại khu vực trên, công ty TNHH Điện kỹ nghệ Đại Việt đang đào hố thi công công trình sát với trụ điện bị ngã (cách gần 1 m) trong điều kiện trước đó có mưa lớn, làm trụ điện hiện hữu bị ngã.

Sự cố trên không gây tai nạn về người nhưng đã gây gián đoạn cung cấp điện cho 101 khách hàng được cấp điện bởi trạm Long Quân 916.

Sau vụ việc, công ty điện lực Tân Bình đã thực hiện việc chuyển tải, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố tại hiện trường. Đến 17h23 cùng ngày, Điện lực Tân Bình đã tái lập cấp điện toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ trụ điện bật gốc, đổ ngang đường, người dân 'điếng người' kể lại tiếng nổ kinh hoàng - Ảnh 1
Hiện trường trụ điện bật gốc đổ ngang đường Lạc Long Quân - Ảnh: Dân Việt

Theo báo Tin Tức/ TTXVN đưa tin, nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, trụ điện trước công trình đang xây dựng tại số 916 Lạc Long Quân bất ngờ bật gốc đổ xuống đường. Lúc này, nhiều người đang lưu thông qua khu vực trên phát hiện nên tránh né kịp thời.

“Tôi chạy xe gần tới thì trụ điện đổ ngay trước mặt, cách chừng 20 mét. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc ít phương tiện qua lại nên không có ai bị thương. Nhìn thấy mà sợ quá” - anh Nguyễn Minh Trí (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ.

Nguyên nhân vụ trụ điện bật gốc, đổ ngang đường, người dân 'điếng người' kể lại tiếng nổ kinh hoàng - Ảnh 2

Nguyên nhân trụ điện bị bật gốc là do một công ty đào hố thi công công trình sát với trụ điện - Ảnh: Dân Việt

Tại hiện trường, trụ điện cao khoảng 10 m nằm chắn gần hết mặt đường Lạc Long Quân, các bình điện áp bị bể nát, dầu nhớt chảy khắp mặt đường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương nhanh chóng phong tỏa hiện trường, không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đến 18 giờ ngày 16/4, hiện trường trụ điện trung thế đổ xuống đường Lạc Long Quân (Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) vẫn đang được các nhân viên điện lực khắc phục.

TP.HCM: Trụ điện bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường, người dân 'lạnh gáy' kể lại tiếng nổ 'điếng người'

TP.HCM: Trụ điện bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường, người dân 'lạnh gáy' kể lại tiếng nổ 'điếng người'

Một trụ điện trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đổ xuống đường. Nhiều nhân chứng kể lại trụ điện ngã đổ gây ra tiếng nổ rất to.

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