Nguyên nhân trong vụ cháy khiến 3 người bị thương ở tiệm sửa xe Hà Nội

Xã hội 28/12/2022 11:09

Vào tối ngày ngày 27/12, cửa hàng sửa chữa xe máy số 176, phố Hoàng Công Chất - Tổ 9, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nổ kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

 

Theo thông tin từ báo Thanh niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội cho biết lực lượng này vừa dập tắt đám cháy xuất phát từ vụ nổ, xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy.

 

Ngoài ra, một số người dân tại hiện trường, khoảng 19h tối 27/12, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng sửa chữa xe máy ở số 176 Hoàng Công Chất (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau tiếng nổ, lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong cửa hàng. Nhân chứng cũng nói vụ nổ khiến phần mái của cửa hàng đổ sập, nhiều mảnh vụn văng ra đường.

Nguyên nhân trong vụ cháy khiến 3 người bị thương ở tiệm sửa xe Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh niên

Lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã huy động lực lượng PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 2 (thuộc PC07) đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

“Vụ cháy nổ khiến 3 người bị thương, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, không để cháy lan”, lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội nói.

Nguyên nhân trong vụ cháy khiến 3 người bị thương ở tiệm sửa xe Hà Nội - Ảnh 2
Lực lượng chức năng chữa cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong
Nguyên nhân trong vụ cháy khiến 3 người bị thương ở tiệm sửa xe Hà Nội - Ảnh 3
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy nổ - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, thiệt hại ban đầu xác định không có người tử vong trong đám cháy, nổ; 3 người bị thương đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia gồm các anh Thân Văn Trường (SN 1986); Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2000); Thân Văn Long (SN 2000) đều quê ở huyện Tân Yên, Bắc Giang. Cửa hàng sửa chữa xe máy bị cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe.

 

Bên cạnh đó, Viện bỏng Quốc gia, 3 người bị thương hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân cho biết, trong khi sử dụng bếp gas để ăn lẩu, do bình gas lâu ngày không sử dụng dẫn đến bị nổ gây cháy.

Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp các phòng chức năng Công an Thành phố khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nhân chứng bàng hoàng kể vụ cháy nổ khiến nhiều người bị thương ở tiệm sửa xe máy Hà Nội

Nhân chứng bàng hoàng kể vụ cháy nổ khiến nhiều người bị thương ở tiệm sửa xe máy Hà Nội

Vụ cháy nổ kèm theo tiếng nổ lớn xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy tiệm sửa chữa xe máy ở Hà Nội nguyên nhân Cháy tiệm sửa chữa xe máy tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 4 giờ 0 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 5 giờ 0 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?