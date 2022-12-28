Theo thông tin từ báo Thanh niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội cho biết lực lượng này vừa dập tắt đám cháy xuất phát từ vụ nổ, xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy.

Lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã huy động lực lượng PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 2 (thuộc PC07) đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Ngoài ra, một số người dân tại hiện trường, khoảng 19h tối 27/12, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng sửa chữa xe máy ở số 176 Hoàng Công Chất (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau tiếng nổ, lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong cửa hàng. Nhân chứng cũng nói vụ nổ khiến phần mái của cửa hàng đổ sập, nhiều mảnh vụn văng ra đường.

“Vụ cháy nổ khiến 3 người bị thương, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, không để cháy lan”, lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội nói.

Lực lượng chức năng chữa cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy nổ - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, thiệt hại ban đầu xác định không có người tử vong trong đám cháy, nổ; 3 người bị thương đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia gồm các anh Thân Văn Trường (SN 1986); Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2000); Thân Văn Long (SN 2000) đều quê ở huyện Tân Yên, Bắc Giang. Cửa hàng sửa chữa xe máy bị cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe.

Bên cạnh đó, Viện bỏng Quốc gia, 3 người bị thương hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân cho biết, trong khi sử dụng bếp gas để ăn lẩu, do bình gas lâu ngày không sử dụng dẫn đến bị nổ gây cháy.

Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp các phòng chức năng Công an Thành phố khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.