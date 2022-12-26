Kết luận nguyên nhân trong vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm ở Đắk Lắk

Xã hội 26/12/2022 16:16

Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã thông tin ban đầu về vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 2 cháu khác bị thương tại thôn Quỳnh Tân 3.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 26/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã thông tin ban đầu về vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 2 cháu khác bị thương tại thôn Quỳnh Tân 3 (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). 

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định, xuất phát từ việc một cháu bé trú tại thôn Quỳnh Tân 3 mua thuốc làm pháo gồm chất bột màu trắng và màu vàng (lưu huỳnh) trên mạng xã hội về làm pháo nổ. Vào khoảng 14h50 ngày 25/12, cháu B.G.T. (11 tuổi) cùng 5 cháu nhỏ khác gồm: N.Đ.B., V.V.T. (cùng 12 tuổi), N.Đ.B.A. (9 tuổi), P.Đ.B.S. (11 tuổi, cùng trú tại thôn Quỳnh Tân 3) và N.M.T. (12 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp) rủ nhau đến nhà bà V.T.H.H. (tại thôn Quỳnh Tân 3) để làm pháo. Đến nơi, do nhà bà H. không khóa cổng, chỉ khóa cửa nhà nên các cháu nói trên vào trong sân để làm pháo nổ.

Kết luận nguyên nhân trong vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 1Kết luận nguyên nhân trong vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Hiện trường vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong, 2 cháu bé bị thương - Ảnh: Vietnamnet

Trong lúc các cháu đang trộn thuốc để làm pháo thì có một ít thuốc đổ ra ngoài. Lúc này, một cháu đi ra ngoài. Thấy thuốc nổ đổ ra ngoài, có một cháu dùng bật lửa đốt cháy phần thuốc bị đổ này, làm bốc cháy lan đến khu vực trộn thuốc, gây ra tiếng nổ lớn. Hậu quả, vụ nổ làm cháu B.G.T. và N.Đ.B. tử vong. Bên cạnh đó, hai cháu N.M.T. và N.Đ.B.A. bị thương. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số đồ vật liên quan đến việc làm pháo để phục vụ công tác điều tra.

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Cháu A hiện có thể nói chuyện nhưng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt - Ảnh: Báo Dân Việt

Liên quan đến vụ nổ, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 25/12, cho 2 cháu nhỏ khác là N.M.T (12 tuổi) và N.Đ.B.A (9 tuổi, cùng trú trị trấn Buôn Trấp) cũng được vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trong đó, cháu T. bị đa chấn thương ở vùng hàm mặt, vai, ngực, cẳng chân,... bỏng mắt. Cháu T. sau đó đã được chuyển xuống một bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu.

Hiện nay, cháu N.Đ.B.A đã tỉnh táo, có thể nói chuyện nhưng vẫn được các bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc đặc biệt vì bỏng, bị thương nhiều vùng trên cơ thể.

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