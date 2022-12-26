Nguyên nhân ban đầu trong vụ sát hại người tình rồi cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu ở Hải Phòng

Xã hội 26/12/2022 15:23

Sáng 26/12, thông tin từ UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng tại một nhà trọ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 26/12, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin vụ việc người phụ nữ bị sát hại trong nhà trọ xảy ra tại địa bàn.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, vào chiều ngày 25/12, người dân tại ngõ 169 Phạm Hữu Điều (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện một căn nhà trong ngõ có tiếng người kêu cứu. Khi đến nơi để trợ giúp, người dân phát hiện có hai người (một nam, một nữ) đang ở trong căn nhà trọ. Người phụ nữ trong tình trạng bị trọng thương, trong khi đó người đàn ông còn lại hiện trong tình trạng không làm chủ được bản thân… Người phụ nữ được xác định đã tử vong ngay sau đó.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ bị vết đâm vùng ngực trúng tim gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. 

 

Nguyên nhân ban đầu trong vụ sát hại người tình rồi cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu ở Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khi được hỏi, người đàn ông tự xưng là chồng của nạn nhân cho biết, trước đó, vợ mình và người hàng xóm xảy ra xô xát. Sau đó, nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ bệnh viên tiếp tục gặng hỏi thêm thì bất ngờ người này đàn ông bỏ chạy khỏi bệnh viện. Nhận được tin báo về sự việc, Công an quận Lê Chân đã khẩn trương có mặt, tiến hành điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân xác định người tử vong là chị B.T.M.H. (SN 1990, trú tại số 39/169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa). Còn người đàn ông tự xưng là chồng nạn nhân là Đoàn Tuấn Anh (SN 1978, trú tại đường Thiên Lôi, cùng quận Lê Chân). Hai người đang sống với nhau như vợ chồng trong căn nhà trọ - nơi xảy ra án mạng.

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Nghi phạm sau khi gây án, đưa nạn nhân đi cấp cứu, rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Việt Tiệp, Đoàn Tuấn Anh đã về nhà riêng ở đường Thiên Lôi và uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, chị H. đã có chồng, nhưng đang chuẩn bị ra tòa ly hôn. Chị H. thuê căn nhà trên để ở trọ cùng con gái. Thời gian gần đây, Đoàn Tuấn Anh cũng chuyển về ở cùng. Đến chiều 25/12, do ghen tuông, Đoàn Tuấn Anh đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến chị H. tử vong.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo quy định.

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