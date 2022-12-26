Mức xử phạt người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi ở Nha Trang

Xã hội 26/12/2022 13:17

Mới đây, UBND phường Lộc Thọ đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Huỳnh Thị Tý (sinh năm 1942) vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 26/12, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, qua kiểm tra xác minh, người bán hàng rong ở gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong video clip gây xôn xao dư luận trong những ngày qua là bà Huỳnh Thị Tý (sinh năm 1942, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang).

 

Trước đó, ngày 21/12, mạng xã hội đã lan truyền video clip quay lại hình ảnh bà Tý bán hàng rong ở đường Quag Trung, gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang). Video ghi lại cảnh, nhân lúc vắng khách bà Tý đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được bà  đổ lại trong bình nước. Ngay sau khi video clip này lan truyền, cộng đồng mạng xã hội rất bức xúc vì việc buôn bán mất vệ sinh của bà Tý, nhất là khi bà buôn bán ở ngay cạnh cổng bệnh viện, nhiều thân nhân người bệnh đến ăn uống dễ lây lan dịch bệnh.

Mức xử phạt người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi ở Nha Trang - Ảnh 1
Cảnh bà Tý đổ đồ ăn thừa vào nồi nước dùng gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Thanh 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của phường Lộc Thọ đã kiểm tra, lập biên bản về việc bà Tý chiếm vỉa hè để bán hàng rong trái quy định. Qua làm việc, bà Tý thừa nhận việc đổ nước thừa sau khi khách uống vào chai để dùng lại; tuy nhiên bà không thừa nhận việc đổ thức ăn thừa vào nồi để cho bán lại cho khách ăn tiếp. Theo bà Tý, đó là tô đồ ăn cuối cùng bán cho khách nên khi khách ăn thừa bà đổ lại vào nồi để mang về. 

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, hiện nay UBND phường Lộc Thọ đã xử phạt hành chính bà Tý 2,5 triệu đồng vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông. Bà Tý cũng cam kết sẽ dừng việc bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

Xe khách 'treo vắt vẻo' trên lan can hầm chui, hành khách hoảng hốt la hét cầu cứu

Xe khách 'treo vắt vẻo' trên lan can hầm chui, hành khách hoảng hốt la hét cầu cứu

Đến đường dẫn vào hầm chui ngã tư Vũng Tàu trên quốc lộ 51, xe giường nằm mất lái tông thẳng vào lan can đường dẫn rồi nằm 'treo' trên đó khiến nhiều hành khách hoảng hốt.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ lấy thức ăn thừa đổ vào nồi ở Nha Trang xử phạt vụ lấy thức ăn thừa đổ vào nồi ở Nha Trang tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 59 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?