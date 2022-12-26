Mức xử phạt người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi ở Nha Trang

Mới đây, UBND phường Lộc Thọ đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Huỳnh Thị Tý (sinh năm 1942) vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 26/12, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, qua kiểm tra xác minh, người bán hàng rong ở gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong video clip gây xôn xao dư luận trong những ngày qua là bà Huỳnh Thị Tý (sinh năm 1942, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang).

Trước đó, ngày 21/12, mạng xã hội đã lan truyền video clip quay lại hình ảnh bà Tý bán hàng rong ở đường Quag Trung, gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang). Video ghi lại cảnh, nhân lúc vắng khách bà Tý đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được bà đổ lại trong bình nước. Ngay sau khi video clip này lan truyền, cộng đồng mạng xã hội rất bức xúc vì việc buôn bán mất vệ sinh của bà Tý, nhất là khi bà buôn bán ở ngay cạnh cổng bệnh viện, nhiều thân nhân người bệnh đến ăn uống dễ lây lan dịch bệnh.

Cảnh bà Tý đổ đồ ăn thừa vào nồi nước dùng gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Thanh

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của phường Lộc Thọ đã kiểm tra, lập biên bản về việc bà Tý chiếm vỉa hè để bán hàng rong trái quy định. Qua làm việc, bà Tý thừa nhận việc đổ nước thừa sau khi khách uống vào chai để dùng lại; tuy nhiên bà không thừa nhận việc đổ thức ăn thừa vào nồi để cho bán lại cho khách ăn tiếp. Theo bà Tý, đó là tô đồ ăn cuối cùng bán cho khách nên khi khách ăn thừa bà đổ lại vào nồi để mang về.

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, hiện nay UBND phường Lộc Thọ đã xử phạt hành chính bà Tý 2,5 triệu đồng vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông. Bà Tý cũng cam kết sẽ dừng việc bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

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