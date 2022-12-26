Cụ bà 98 tuổi tại xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) đốt củi sưởi ấm, nhưng do bất cẩn lửa đã cháy lan lên giường khiến cụ chết cháy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 24/12, tại xóm Khau Dề, xã Thái Sơn (Bảo Lâm) xảy ra cháy nhà khiến cụ Giàng Thị Sải (SN 1936, trú xóm Khau Dề) tử vong.

Cụ thể, cụ Sải bị liệt đã nhiều năm. Thời gian này, do trời rét buốt nên người thân của cụ Sải nhóm bếp củi đun trong nhà sưởi ấm cho cụ trước khi đi làm nương. Không may hỏa họa xảy ra khiến nạn nhân tử vong; ngọn lửa còn thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình.

Ngay khi phát hiện vụ cháy xảy ra, bà con hàng xóm cùng nhau dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan sang căn nhà bên cạnh.

Gia đình cụ Sải được hỗ trợ để ổn định cuộc sống sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tiền

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, Cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình 68,3 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm; động viên gia đình khắc phục hậu quả, mai táng cho cụ Sải và dựng một căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

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